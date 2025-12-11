Ouverture d’Atlantic Dialogues: le Maroc au centre du débat sur l’avenir de l’Atlantique

Ouverture du forum Atlantic dialogues sous le thème des partenariats dans une ère d’instabilité, le 11 décembre 2025, à Rabat. (Y.Mannan/Le360)

Karim El Aynaoui, président de l’influent think tank Policy Center for the New South (PCNS), rattaché à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), a ouvert, jeudi 11 décembre, à Salé les travaux de la 14ème édition du forum international «Atlantic Dialogues», en soulignant que les pays du Sud ont aujourd’hui «plus que jamais besoin de partenariats renouvelés et équilibrés».

À cette occasion, le Policy Center for the New South a dévoilé devant une assistance fournie composée d’universitaires marocains et étrangers de diplomates, de politologues et d’anciens ministres issus de divers horizons, la 12ème édition de son rapport annuel, placée cette année sous le thème: «L’Atlantique élargi: construire des partenariats dans une ère d’instabilité».

Dans son allocution d’ouverture, Karim El Aynaoui a rappelé que cet événement est organisé par le Policy Center for the New South, «un centre de réflexion inédit qui fédère des experts et des chercheurs venus des quatre coins du monde». Et de lancer à l’adresse du public, selon la traduction simultanée de l’anglais vers le français: «Vous êtes tous dans un Maroc qui court, mais ne tombe pas».

Les débats de cette première journée d’Atlantic Dialogues ont été largement dominés par les grandes thématiques qui traversent la gouvernance mondiale: crise du multilatéralisme, fragilisation des modèles démocratiques, place croissante de l’intelligence artificielle (IA) dans les rapports de puissance, retour de Donald Trump sur le devant de la scène internationale, mais aussi recomposition des partenariats Nord-Sud et Sud-Sud entre les deux rives de l’Atlantique.

S’agissant du 12ème rapport du PCNS, la livraison 2025, coordonnée par l’ambassadeur Mohammed Loulichki, chercheur au sein du centre, propose, selon un communiqué, «une réflexion approfondie sur les dynamiques à l’œuvre dans l’Atlantique élargi». Le document examine la manière dont «cet espace peut devenir un cadre structurant de coopération et de partenariats pragmatiques, à un moment où les rivalités géopolitiques, les transformations technologiques et les pressions climatiques redéfinissent l’ordre international».

Cette nouvelle édition met ainsi en exergue le rôle stratégique de l’Atlantique élargi en tant que plateforme de dialogue et de recomposition des partenariats, dans un contexte où l’instabilité internationale appelle à la fois résilience nationale, réponses concertées et formes innovantes de coopération.

Structuré autour de sept grandes sections déclinées en trente-trois chapitres, l’ouvrage rassemble une quarantaine de contributions émanant d’auteurs issus des secteurs public et privé, ainsi que d’organisations internationales, représentant vingt pays, dont dix-huit États riverains de l’Atlantique. Sur le fond, cette douzième édition prolonge et approfondit les pistes de réflexion ouvertes par les précédentes, «en élargissant le champ d’analyse afin de mieux appréhender l’ampleur des transformations en cours», souligne le communiqué.

Le rapport met notamment en lumière «la compétition mondiale autour des technologies émergentes – intelligence artificielle, cybersécurité, maîtrise des ressources critiques ou activités en eaux profondes – qui reconfigure les alliances et renforce la centralité de l’innovation dans la hiérarchie géopolitique».

En offrant «un panorama structuré des débats contemporains et des idées émergentes», le PCNS estime que ce dernier rapport fournit au lecteur «un outil de référence pour comprendre les recompositions profondes d’un espace atlantique en transition et esquisser les contours d’un avenir plus connecté, plus coopératif et plus solidaire pour les peuples qui le composent».

Les travaux d’Atlantic Dialogues se poursuivront jusqu’au 13 décembre, avec une série de tables rondes et de panels thématiques animés par des experts internationaux de haut niveau.