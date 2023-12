Clôture de la 12ème conférence The Atlantic Dialogues: près de 500 participants de 80 pays ont pris part à cette édition

Karim El Aynaoui, président exécutif du Policy Center for the New South (PCNS).

Le Policy Center for the New South (PCNS) a organisé, du 14 au 16 décembre 2023 à Marrakech, la 12ème conférence internationale annuelle The Atlantic Dialogues. Près de 500 invités de 80 nationalités ont pris part à cette nouvelle édition autour du thème «Un Atlantique plus affirmé: sa signification pour le monde».

Karim El Aynaoui, président exécutif du PCNS, a souligné l’importance de cette édition qui «s’inscrit dans le cadre du discours de Sa Majesté le Roi, conceptualisant la place du Maroc dans l’Atlantique et sa relation avec l’ensemble des pays de l’Afrique atlantique, mais également avec l’hinterland africain, en particulier le Sahel». Un message fort qui résonne avec les défis et opportunités actuels.

La sélection du thème de cette année par le PCNS était en effet tout sauf anodine. Elle reflétait la reconnaissance de l’importance croissante de l’Atlantique dans le contexte mondial actuel. En particulier, l’accent a été mis sur la coopération entre les pays de l’Atlantique, vue comme un moteur essentiel du développement économique et social, en particulier pour les nations du Sud, a relevé Karim El Aynaoui.

Selon le président du PCNS, 2024 se profile comme une année complexe, marquée par des défis pour les politiques publiques, en particulier en Afrique avec des difficultés macroéconomiques et des dettes publiques importantes. Les répercussions des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, bien que non mesurées précisément, «auront un impact important», a-t-il noté.

En Afrique, les récents soubresauts politiques et les coups d’État ajoutent à la complexité. «Les populations vont demander des résultats aux artisans de ces coups d’État», a-t-il estimé, mettant en avant les pressions politiques et sociales croissantes. Les situations dans les pays où la configuration politique est instable sont particulièrement préoccupantes, posant des défis à l’Union africaine et à la coopération continentale.

Un environnement à la complexité croissante

Sur le plan international, Karim El Aynaoui a pointé du doigt le resserrement monétaire par les grandes banques centrales, influençant la gestion macroéconomique des pays du Sud. La montée des droites et de l’extrême droite dans plusieurs pays et les nombreux scrutins prévus influenceront inévitablement les affaires internationales. «Un blocage au niveau du multilatéralisme» est également un risque majeur.

Pour Karim El Aynaoui, la solution réside dans l’organisation, le travail et la solidarité: «Les pays avec des fronts intérieurs solides, comme le Maroc, seront les plus avantagés pour gérer ces défis». Cette 12ème édition des Atlantic Dialogues s’achève donc sur une note d’espoir, avec la certitude que le dialogue et la coopération restent les clés pour un avenir plus serein.