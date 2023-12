L’Initiative atlantique du roi Mohammed VI, une vision d’avenir pour l’Afrique, selon Omar Hilale

C’est une initiative qui se distingue par son approche globale, visant à renforcer la solidarité entre les pays africains et à promouvoir un développement durable sur le continent, celle prônée par le roi Mohammed VI pour créer une dynamique inclusive et transformatrice à travers l’Afrique. Cette vision s’articule autour de la coopération économique, la sécurité régionale et l’intégration infrastructurelle, en mettant un accent particulier sur l’ouverture de nouvelles voies de commerce et de développement pour les pays enclavés.

Pour Omar Hilale, ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, il s’agit d’une «initiative ambitieuse d’un roi qui a toujours accordé une importance particulière à son continent, l’Afrique. Il s’agit également d’une initiative de solidarité qui va permettre d’associer les pays de la façade atlantique du continent dans une dynamique de développement, de prospérité et de liberté de mouvement des personnes et des marchandises».

La particularité de cette initiative réside dans sa capacité à désenclaver des régions cruciales de l’Afrique, notamment le Sahel et l’Afrique centrale. «Il y a des dizaines de pays qui n’ont pas accès à la Mer et pour qui le transport des ports vers leurs capitales coûte très cher», souligne Omar Hilale, pour qui cette initiative a également pour objectif de réduire les coûts de transport et à augmenter la sécurité, notamment dans des pays confrontés à des défis liés au terrorisme.

Omar Hilale, ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU.

Un autre aspect crucial de cette initiative est la promotion de l’économie bleue, qui envisage une utilisation plus équitable et inclusive des ressources de l’Atlantique. «L’Atlantique n’appartient pas seulement aux pays de la façade. On doit, dans un élan de solidarité et d’association, l’ouvrir également et associer les pays enclavés», affirme Omar Hilale.

Lire aussi : Pourquoi l’Atlantique est un espace stratégique pour le Maroc, selon Youssef Amrani

Le projet du gazoduc Nigéria-Maroc illustre parfaitement cette vision. «Il va servir à toutes les richesses, parce que, comme vous le savez, les pays côtiers comme le Sénégal, la Mauritanie et le Ghana ont trouvé du gaz naturel sur leur cote. Ce pipeline va réduire les coûts de transport du gaz naturel, facilitant ainsi le commerce et renforçant les liens avec l’Europe», explique le diplomate.

Pour Omar Hilale, l’initiative atlantique du roi Mohammed VI se positionne comme un pilier de prospérité, de paix et de stabilité pour l’Afrique. «Voilà le sens et l’esprit de l’initiative de Sa Majesté le Roi. C’est une initiative qui va apporter la prospérité, la paix et la stabilité à cette partie du continent qui nous est très chère», a-t-il conclu.