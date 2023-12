Marrakech: coup d’envoi de la 12ème édition des Atlantic Dialogues

Le Policy Center for the New South (PCNS) organise du 14 au 16 décembre 2023 à Marrakech la 12ème édition de la conférence internationale The Atlantic Dialogues. Cet événement s’aligne sur les orientations royales sur l’Afrique atlantique, telles qu’énoncées dans le discours du roi Mohammed VI à l’occasion du 48ème anniversaire de la Marche verte.

Dans son mot d’ouverture, Mohammed Loulichki, senior fellow au PCNS, a relevé que l’approche d’un «Atlantique élargi» pourrait jouer un rôle significatif dans la nécessaire réforme de la gouvernance mondiale et dans la redéfinition des stratégies de coopération entre les pays du Nord et du Sud.

C’est dans ce cadre que cette 12ème édition de la conférence offrira une plateforme de discussion sur une multitude de sujets économiques et géopolitiques, reflétant les transformations en cours au sein d’un Atlantique de plus en plus intégré, a-t-il noté. Ces échanges, caractérisés par leur ouverture, leur caractère informel et leur fondement factuel, favoriseront des conversations propices à la formulation d’actions concrètes.

Lors des travaux d'ouverture de la douzième conférence The Atlantic Dialogues.

De son côté, Younes Abouyoub, directeur de la gouvernance auprès de l’ONU pour la région MENA, a souligné que pour cette année, le PCNS a minutieusement choisi le thème de la conférence pour refléter l’importance croissante de l’espace atlantique dans le contexte mondial actuel.

«La conférence aspire à éclairer les enjeux de cette nouvelle perception de l’Atlantique et à promouvoir la coopération atlantique en tant que moteur essentiel du développement économique et social, notamment pour les nations du sud de l’Atlantique. Cette coopération peut apporter une réponse concertée aux défis tels que la transition climatique et contribuer à la paix et à la sécurité dans la région», a-t-il élaboré.

À noter qu’après ce coup d’envoi, plusieurs intervenants, y compris d’anciens chefs d’État et de gouvernement, des ministres actuels et anciens, des diplomates, des hauts fonctionnaires, des chercheurs et des représentants de think tanks, prendront la parole pour enrichir le débat sur les nouvelles perspectives de l’espace atlantique.

Les dix séances plénières aux sujets variés, complétées par vingt sessions en petits groupes, favoriseront des débats approfondis sur le thème principal.