PCNS: 43 jeunes leaders de 26 pays intègrent la communauté des Atlantic Dialogues Emerging Leaders

Dans un communiqué, le Policy Center for the New South (PCNS) annonce que 43 jeunes leaders issus de 26 pays rejoindront la communauté Atlantic Dialogues Emerging Leaders (ADEL), comptant déjà 380 anciens participants. Grâce à ce programme, ces jeunes leaders participeront à l’élaboration des politiques et à la construction des récits.

Les Emerging Leaders 2023 comptent 29 femmes et 14 hommes. Parmi eux figurent 15 Africains, 10 Européens, 9 Nord-Américains, 8 Sud-Américains et Caribéens et un Asiatique. En ce qui concerne la répartition sectorielle, 30% des participants sont issus de la société civile ou d’organisations non gouvernementales (ONG), 15% du secteur privé, 15% des gouvernements, 12,5% des organisations internationales, 7,5% du secteur public et 5% du monde universitaire.

Le programme ADEL se distingue, selon le think tank, par son engagement envers la région de l’Atlantique et l’Afrique, offrant aux participants une perspective spécifique et pertinente pour ces zones géographiques. Sa singularité réside dans son approche inclusive, intégrant activement les anciens participants dans sa programmation continue, créant ainsi une communauté dynamique et collaborative. Il établit également des liens entre les jeunes professionnels du Nord et du Sud, favorisant un échange culturel riche et une compréhension mutuelle accrue, ajoute le communiqué.

Ce programme intègre, par ailleurs, les participants dans la prestigieuse conférence Atlantic Dialogues, offrant une plateforme unique pour contribuer activement aux discussions internationales et croiser des perspectives générationnelles avec les décideurs, présents et anciens, de la région.

Mis ensemble, la focalisation sur l’Atlantique et l’Afrique, l’inclusion des anciens participants et la connexion entre les jeunes du Nord et du Sud font ainsi du programme ADEL une expérience de leadership exceptionnelle, transcendant les frontières et renforçant le tissu social et professionnel des participants.

En 2022, les anciens participants au programme ADEL ont publié de nombreux articles d’opinion sur le site du PCNS et ont participé à la Conférence annuelle sur la paix et la sécurité en Afrique (African Peace and Security Annual Conference - APSACO) à Rabat. En outre, Ahmed Rachid El-Khattabi et Hamza Rkha Chaham, anciens participants d’ADEL (2018), ont contribué au rapport «Atlantic Currents», qui a été présenté lors de l’inauguration de la 11ème édition des Atlantic Dialogues. En 2023, les ADELs ont publié 8 opinions sur la plateforme du think tank.