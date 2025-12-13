Omar Hilale: le Maroc, «messager de la vision royale» pour une Afrique unie et autonome

Dans une déclaration pour Le360, en marge des quatorzièmes Atlantic Dialogues organisés par le Policy Center for the New South, relevant de l’Université polytechnique Mohammed VI, Omar Hilale, ambassadeur et représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, a réaffirmé son attachement à l’Afrique. L’ambassadeur a déclaré qu’il se positionnait comme le «porte-voix, le messager de la vision royale pour une Afrique unie, développée, et qui s’appuie sur ses propres ressources, ses fils et ses femmes».

Le représentant du Royaume à l’ONU a souligné qu’il voyait «une Afrique qui compte, qui forge son propre destin», rappelant ainsi les mots de Sa Majesté le Roi, selon qui «l’Afrique doit compter sur ses propres moyens, ses propres règles pour forger son destin».

Il a réaffirmé la nécessité de «régler les problèmes africains par les Africains». Il a ajouté que la résolution des problèmes économiques est tout aussi cruciale, les jugeant «plus graves [et] plus importants parce qu’ils affectent la population».

Le diplomate marocain a tenu à souligner le rôle central du Maroc en Afrique. Il a précisé que les deux initiatives royales, le désenclavement des pays du Sahel et l’accès à l’océan Atlantique, s’inscrivent dans une vision globale visant à aider les nations africaines à «relever leurs défis de développement, de sécurité, de formation, d’éducation, de santé, et surtout de souveraineté alimentaire», tout en leur offrant la possibilité d’exploiter et d’exporter leurs propres ressources.

Omar Hilale a insisté sur la nécessité pour ces pays d’«assurer une certaine complémentarité» et de «travailler ensemble» au sein des enceintes internationales, notamment à l’OMC. Il a expliqué que cet esprit est au cœur de la vision royale: ne pas laisser ces nations seules face à leurs défis. Le Maroc manifeste ce soutien concret à travers des projets majeurs, comme le désenclavement du Sahel via le Sahara marocain et le port de Dakhla, ainsi que l’Initiative de la côte Atlantique qui rassemble 23 pays.

Il a noté que ce regroupement de 23 pays couvre «pratiquement tout», citant des domaines variés tels que l’environnement, la pêche, la formation, la sécurité, le développement, et la construction des infrastructures et des ports. En conclusion, le diplomate chevronné a plaidé pour une coopération multidimensionnelle, riche et variée, visant une Afrique prospère grâce à l’exploitation de ses propres ressources.

Pour conclure, Omar Hilale a mis en avant la forte présence marocaine en Afrique, matérialisée par des entreprises influentes. Il a précisé que ces sociétés sont leaders grâce à l’expertise acquise et aux moyens dont elles disposent. Le Maroc donne l’exemple d’une approche gagnant-gagnant, qu’il qualifie de «solidarité de développement et d’avenir».

De son côté, Karim El Aynaoui, président exécutif du Policy Center for the New South, a animé une table ronde ce samedi après-midi sur le rôle des think tank mondiaux. Il a décrit son organisation comme «une usine de talents, un carrefour de la science», dont la mission est de «transmettre des connaissances» via des personnalités issues de la politique, des sciences, des arts et de la culture. M. El Aynaoui a également souligné que le Maroc possède une vision à long terme car le pays «prend du temps à réfléchir».