Nouvelle position de la France sur le Sahara: plus qu’un appui à l’autonomie, une franche reconnaissance de la souveraineté marocaine

L’annonce était attendue et la réaction aussi prématurée que désemparée du régime algérien, rendue officiellement publique jeudi dernier, a eu le mérite de bien préparer le terrain. Mais, par sa portée, sa précision sur nombre d’aspects et son caractère résolu et définitif, elle en a surpris plus d’un, notamment en France.

Dans un message adressé ce mardi 30 juillet 2024 au roi Mohammed VI, et dans ce qui s’apparente à un véritable cadeau offert à l’occasion du 25ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône, ce n’est pas un simple appui que la France affirme, mais la proposition d’autonomie du Sahara est considérée comme «LA SEULE» solution au conflit artificiel. Il est important de souligner en lettres majuscules ce pronom définitif et ce substantif qui sanctuarisent la solution au conflit du Sahara dans une seule et unique grille de lecture.

Par la voie de son chef de l’État, la France soutient ouvertement et franchement la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud.

🇲🇦🇫🇷 Après les États-Unis, l'Espagne et l'Allemagne, la France reconnaît officiellement la souveraineté du Maroc sur le Sahara



Voici tout ce qu'il faut savoir pic.twitter.com/4znChM1hnE — Le360 (@Le360fr) July 30, 2024

Le message est on ne peut plus clair, et certaines rédactions dans l’Hexagone, notamment France24, ont omis de le mentionner dans leur traitement: «je considère que le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine», écrit le président de la République française dans un message repris tant par le Cabinet royal que par tous les médias français, dont Le Monde et TF1, ainsi que le bien informé Georges Malbrunot, grand reporter pour le quotidien Le Figaro.

La lettre d'Emmanuel Macron au roi du Maroc, annonçant l'inflexion de la politique française sur le Sahara occidental.



LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE



Sire,



Alors que les Marocains s’apprêtent à célébrer Son accession au trône, je suis très heureux de présenter à Votre… pic.twitter.com/EF3aX0ZhGA — Georges Malbrunot (@Malbrunot) July 30, 2024

La grande surprise est bien là. De nombreux commentateurs avaient spéculé sur l’introduction d’un pronom définitif, faisant évoluer le plan d’autonomie «d’une base» à «la base». Or là, il ne s’agit plus de «la base», mais de «la seule base». En d’autres termes, l’État français, par la voix du président de la République, considère qu’il ne peut y avoir d’autre solution au dossier du Sahara occidental, en dehors du plan d’autonomie. C’est exactement ce que dit le Maroc. Et mieux que cela, le président Macron conjugue au présent et au futur la souveraineté du Maroc sur le Sahara: «je considère que le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine».

Cette évolution de la France au sujet du Sahara était dans le pipe depuis plusieurs mois. Ceci, à la faveur du véritable défilé de hauts responsables politiques français au Maroc en signe d’apaisement après plusieurs longs mois de crispation dans les relations entre Rabat et Paris. En visite lundi 26 février dernier au Royaume, le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, s’y était d’ailleurs engagé. Le soutien de Paris au plan d’autonomie marocain du Sahara est «clair et constant», avait-il affirmé. «C’est un enjeu existentiel pour le Maroc. Nous le savons (...) Il est désormais temps d’avancer. J’y veillerai personnellement», avait ajouté celui qui était «personnellement» missionné par le président Emmanuel Macron pour œuvrer au rapprochement avec le Maroc. Et de promettre que Paris se tenait «aux côtés du Maroc sur les dossiers les plus sensibles».

Aujourd’hui, Emmanuel Macron reconnaît que le Sahara est une question de «sécurité nationale» pour le Royaume.

Emmanuel Macron «fait du Trump»

C’est désormais fait. Le président Emmanuel Macron l’a fait! Et de la plus belle des manières. De quoi donner raison à ce diplomate français qui, cité par le même George Malbrunot, affirme qu’ «Emmanuel Macron va loin sur la marocanité du Sahara occidental dans sa lettre au roi Mohammed VI». «Il fait du Trump», résume-t-il, en allusion à l’ancien président américain, qui le premier avait reconnu la pleine souveraineté du Maroc sur le Sahara en décembre 2020.

Morocco recognized the United States in 1777. It is thus fitting we recognize their sovereignty over the Western Sahara. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

Today, I signed a proclamation recognizing Moroccan sovereignty over the Western Sahara. Morocco's serious, credible, and realistic autonomy proposal is the ONLY basis for a just and lasting solution for enduring peace and prosperity! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

Emmanuel Macron a pu, in fine, céder devant le Maroc. «Mais au moins, les choses sont claires maintenant», dit-il.

France-Maroc. "Emmanuel Macron va loin sur la marocanité du Sahara occidental dans sa lettre au roi Mohammed VI", confie un diplomate à Paris, qui connait bien le Maghreb. "Il fait du Trump", allusion à l'ancien président américain, qui le premier avait reconnu une telle… pic.twitter.com/HbGSNw0V8X — Georges Malbrunot (@Malbrunot) July 30, 2024

Une chose est certaine, la nouvelle position de la France est plus évoluée que celle exprimée par l’Espagne et considère le plan d’autonomie comme «la base la plus sérieuse, réaliste et crédible» pour la résolution du conflit. Et aujourd’hui, la position de la France sur la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental est la plus claire et la plus évoluée en Europe.