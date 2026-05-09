Politique

Nasser Bourita représente le roi Mohammed VI à la cérémonie d’investiture du président djiboutien

Nasser Bourita saluant le président de la république de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh. (Photo d'Archives)

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a représenté, ce samedi 9 mai 2026, le roi Mohammed VI à la cérémonie d’investiture du président de la république de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh.

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/05/2026 à 13h48

Durant cette cérémonie, qui s’est déroulée au Centre international des conférences dans la capitale djiboutienne, en présence de plusieurs chefs d’État et de gouvernement et de délégations étrangères, de représentants d’organisations internationales, de membres du Corps diplomatique accrédités à Djibouti, ainsi que de plusieurs autres personnalités, Ismaïl Omar Guellah a prêté serment en tant que président de la république de Djibouti pour un nouveau mandat de cinq ans.

Lire aussi : Ligue arabe: Nasser Bourita participe à une réunion ministérielle sur les attaques iraniennes contre des États arabes

À cette occasion, Nasser Bourita a transmis à Ismaïl Omar Guelleh les chaleureuses félicitations du roi Mohammed VI à l’occasion de sa réélection, ainsi que ses vœux sincères de plein succès dans la conduite du peuple djiboutien frère vers davantage de progrès, de prospérité et la réalisation de ses aspirations.

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/05/2026 à 13h48
#Djibouti#Nasser Bourita#Coopération#Diplomatie#Afrique

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