Nasser Bourita représente le roi Mohammed VI à la cérémonie d’investiture du président djiboutien

Durant cette cérémonie, qui s’est déroulée au Centre international des conférences dans la capitale djiboutienne, en présence de plusieurs chefs d’État et de gouvernement et de délégations étrangères, de représentants d’organisations internationales, de membres du Corps diplomatique accrédités à Djibouti, ainsi que de plusieurs autres personnalités, Ismaïl Omar Guellah a prêté serment en tant que président de la république de Djibouti pour un nouveau mandat de cinq ans.

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À cette occasion, Nasser Bourita a transmis à Ismaïl Omar Guelleh les chaleureuses félicitations du roi Mohammed VI à l’occasion de sa réélection, ainsi que ses vœux sincères de plein succès dans la conduite du peuple djiboutien frère vers davantage de progrès, de prospérité et la réalisation de ses aspirations.