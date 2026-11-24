Selon le quotidien Al Akhbar dans son édition du mercredi 25 novembre, le tribunal administratif de première instance de Fès a rendu, lundi, un jugement qui déchoit Mustapha Lakhsem de son mandat et de la présidence du conseil de la commune d’Imouzzer Kandar, dans la province de Sefrou, avec les conséquences juridiques qui en découlent.

La décision fait suite à une requête déposée le 7 octobre qui demandait la déchéance de l’élu pour avoir changé d’appartenance politique, après avoir quitté le Mouvement populaire pour rejoindre le Mouvement démocratique et social et se présenter aux dernières élections législatives, sans avoir achevé la procédure de démission prévue par les dispositions légales et réglementaires encadrant l’appartenance partisane.

Le parti s’appuyait sur l’article 20 de la loi organique relative aux partis politiques, qui permet à la formation ayant présenté un candidat de saisir le tribunal administratif compétent pour demander sa déchéance, lorsque les conditions légales sont réunies. Le tribunal avait commencé à examiner le dossier ces dernières semaines et reporté l’affaire à plusieurs reprises, pour permettre à l’intéressé de préparer sa défense. L’affaire a ensuite été mise en délibéré lors de l’audience du 16 novembre, avec le lundi 23 novembre comme date du prononcé.

Selon le journal, ce jugement met fin à la présidence de Mustapha Lakhsem à la tête de la commune d’Imouzzer Kandar, dans l’attente de l’accomplissement des effets légaux de la déchéance. Sa situation électorale à la Chambre des représentants reste en revanche l’objet de recours judiciaires distincts, liés à son élection dans la circonscription de Sefrou sous les couleurs du Mouvement démocratique et social.