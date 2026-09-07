Société

Hospitalisé d’urgence, Mustapha Lakhsem hors de danger après une frayeur médicale

Mustapha Lakhsem.

Mustapha Lakhsem.

Évacué d’urgence vers un établissement médical de Fès après un malaise soudain dimanche, Mustapha Lakhsem est aujourd’hui tiré d’affaire. Soigné pour une probable intoxication alimentaire, le président de la commune d’Imouzzer Kandar et tête de liste du MDS à Sefrou affiche un état de santé stable, selon un communiqué officiel de sa formation politique.

Par La Rédaction
Le 07/09/2026 à 07h48

L’alerte a suscité une vive vague d’inquiétude. Transféré d’urgence dans l’après-midi du dimanche 6 septembre vers un établissement hospitalier de Fès après avoir perdu connaissance à Imouzzer Kandar, le président de la commune et ancien champion du monde de kickboxing, Mustapha Lakhsem, est aujourd’hui tiré d’affaire.

L’ancien sportif de haut niveau a été victime d’une indisposition soudaine s’apparentant à une sévère intoxication alimentaire. L’urgence de la situation a imposé son évacuation immédiate afin de subir les examens cliniques nécessaires.Sur place, le corps médical a procédé à un lavage d’estomac. L’intervention a permis une amélioration rapide et nettement visible de son état général. À ce stade, aucune complication majeure n’est à déplorer et les indicateurs médicaux sont au vert.

Face à la multiplication des rumeurs sur les réseaux sociaux, la direction du Parti du Mouvement démocratique et social (MDS) a réagi dimanche soir par la voie d’un communiqué officiel. L’État-major du parti s’est voulu rassurant quant à la situation de celui qui conduira sa liste aux prochaines échéances législatives dans la circonscription de Sefrou.

Le MDS a confirmé que la santé de Mustapha Lakhsem est «stable», précisant qu’il demeurait sous observation médicale. Le communiqué souligne également que le secrétaire général du parti, Abdessamad Archane, a suivi de près l’évolution de son état dès les premières minutes, restant en contact permanent avec l’équipe médicale et la famille du patient.

Après cette courte hospitalisation, Mustapha Lakhsem devrait prochainement reprendre l’ensemble de ses activités.

Par La Rédaction
Le 07/09/2026 à 07h48
#Mustapha Lakhssem#Elections#Sefrou

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