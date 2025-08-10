MRE: de la fidélité au drapeau à l’exigence d’une nouvelle ère de services

Spectacle de danse folklorique, présenté par des enfants, lors d'un séjour culturel d'enfants de MRE. (S. Bouchrit / Le360)

Hier, le Royaume a commémoré la Journée nationale des Marocains résidant à l’étranger (MRE), placée sous le thème de la digitalisation des services et du rapprochement avec les Marocains du monde.

Institutions publiques, associations et partis politiques ont rivalisé d’initiatives pour réaffirmer l’attachement aux liens indéfectibles qui unissent les MRE à leur pays d’origine.

Mais, l’essentiel ne se joue pas dans les discours, relève le quotidien Al Akhbar dans son éditorial de ce lundi 11 août. Il se mesure dans la capacité à traiter avec lucidité les attentes, les obstacles et les frustrations exprimés par cette communauté, objet d’une attention royale constante.

Les mutations rapides qui traversent le dossier migratoire imposent une transformation en profondeur, a-t-on libellé. Modernisation administrative, généralisation des services en ligne, adaptation aux besoins spécifiques de la troisième génération de MRE.

Ces jeunes, pragmatiques et informés, ont grandi dans un univers globalisé où la comparaison est permanente et où l’efficacité prime sur les promesses. L’époque où l’attachement à la mère patrie pouvait être ravivé par de simples appels symboliques est révolue, écrit Al Akhbar.

Un indicateur interpelle particulièrement. Il s’agit des transferts qui obligent les décideurs à s’interroger, non pas de manière superficielle, mais en engageant un diagnostic précis et des mesures courageuses. Encourager les investissements, proposer des incitations fiscales, améliorer l’accueil et l’accompagnement sont autant de leviers qui peuvent renforcer la confiance et stimuler l’implication économique de la diaspora.

Les nouvelles générations de MRE sont plus mobiles, plus sélectives dans leurs voyages, et ont une conception exigeante du tourisme et du développement, forgée par l’expérience internationale et l’accès illimité à l’information.

Il est temps de capitaliser sur cette richesse en ajustant l’offre nationale avec réduction des coûts du transport aérien et maritime, l’amélioration des services, la lutte contre l’inflation saisonnière, la valorisation des produits locaux et la digitalisation des procédures pour éviter les files interminables aux guichets.

Les représentations diplomatiques, consulats et ambassades en tête, doivent également élever leur niveau d’exigence, en appliquant avec rigueur les directives royales visant à servir les MRE dans les meilleures conditions, insiste Al Akhbar. Cela suppose un suivi efficace des plaintes, un dialogue constant avec les autorités nationales et un traitement transparent des dossiers.

Enfin, «il est grand temps d’ouvrir les portes du Parlement aux représentants des MRE, pour que leur voix porte sur les grands chantiers: encouragement à l’investissement, transfert de savoir-faire, adaptation des prix et des services touristiques, protection des intérêts économiques et sociaux de la diaspora», a-t-on encore libellé.

Le Royaume ne peut ignorer le rôle structurant des MRE dans l’équilibre budgétaire et dans la projection internationale du Maroc. Leur patriotisme n’est plus à prouver. Il bat au rythme d’un sang marocain, qui circule depuis des générations, et qui hisse, partout dans le reste du monde, l’étendard rouge, frappé de l’étoile verte à cinq branches.

Encore faut-il que ce lien, viscéral et authentique, trouve en retour une reconnaissance, réellement concrète et vraiment modernisée.