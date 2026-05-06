Mondial 2026: le New Jersey, camp de base des Lions de l’Atlas et moteur de la coopération Maroc-États-Unis

L’ambassadeur Youssef Amrani aux côtés de la commissaire de la mairie de New York pour les Affaires internationales, Ana María Archila.

Dans le cadre de sa tournée aux États-Unis, l’ambassadeur du Maroc dans le pays, Youssef Amrani, a effectué une étape stratégique à New York et dans le New Jersey. Ce déplacement coïncide avec le choix officiel du Maroc de faire de la Pingry School, située dans la localité de Basking Ridge au New Jersey, le camp de base officiel des Lions de l’Atlas pour la Coupe du Monde de football 2026.

Ce site d’entraînement réputé, devenu au fil des années une destination de choix pour les sélections nationales et de grands clubs européens, se situe à environ une heure de route de New York.

M. Amrani a expliqué que cette décision structurante s’inscrit dans une dynamique globale de renforcement du partenariat maroco-américain, alliant coordination institutionnelle, coopération avec les autorités locales et diplomatie sportive à l’approche de cet événement planétaire.

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Dans ce cadre, l’ambassadeur a été reçu sur le futur lieu d’entraînement de la sélection nationale par la gouverneure de l’État du New Jersey, Mikie Sherrill, pour une visite des infrastructures et un échange politique approfondi sur les perspectives de coopération bilatérale. La rencontre s’est déroulée en présence d’Alex Lasry, directeur du Comité d’accueil de la Coupe du monde pour New York et le New Jersey.

L’ambassadeur Youssef Amrani et la gouverneure du New Jersey, Mikie Sherrill arborant le maillot national , lors de leur rencontre officielle.

Pour l’ambassadeur, cette visite hautement significative vient «ancrer la préparation de l’équipe nationale dans un environnement institutionnel et territorial pleinement mobilisé pour accompagner la participation marocaine dans les meilleures conditions».

Il a ajouté que les discussions ont révélé une ambition partagée de renforcer les synergies entre le Maroc et le New Jersey, non seulement dans le sport, mais aussi dans des secteurs clés comme l’industrie et l’innovation technologique.

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«Le New Jersey est un fief stratégique et industriel qui offre des opportunités non seulement intéressantes mais opérantes que le Maroc et ses opérateurs privés ont la volonté d’explorer encore davantage et avec attention», a fait valoir M. Amrani lors d’une conférence de presse conjointe avec la gouverneure.

L’ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Youssef Amrani, lors de sa visite des infrastructures de la Pingry School dans le New Jersey, futur camp de base des Lions de l’Atlas pour le Mondial 2026.

Insistant sur le rôle du football comme connecteur social bien au-delà des 90 minutes de jeu, le diplomate a décrit le ballon rond comme un pont entre les sociétés et une fenêtre ouverte sur le possible. «Le Maroc a étendu ce champ du possible grâce à la Vision de Sa Majesté le Roi et à travers l’Académie Mohammed VI de football, qui fait de l’excellence une priorité et de la jeunesse une opportunité», a-t-il rappelé, en saluant l’engagement de la Fédération royale marocaine de football qui déploie tous les moyens nécessaires pour garantir le succès des Lions de l’Atlas.

M. Amrani a également souligné que la ferveur des supporters marocains établis aux États-Unis apportera une énergie unique à cette célébration, faisant vibrer une relation «qui fait battre les cœurs marocains et américains à l’unisson depuis près de 250 ans».

Partageant cette volonté d’élever la coopération décentralisée, la gouverneure du New Jersey, qui portait pour l’occasion le maillot de l’équipe nationale marocaine, a chaleureusement souhaité la bienvenue aux joueurs et aux supporters. Elle a rappelé que ces derniers se déplaceront en nombre le 13 juin prochain pour soutenir les Lions lors de leur premier match face au Brésil au MetLife Stadium, tout en réaffirmant la solidité des liens historiques unissant le Maroc et les États-Unis.

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Mme Sherrill a mis en avant le pouvoir fédérateur du sport et a rappelé que plus de 10.000 Marocains résident dans le New Jersey. Elle a précisé que ce Mondial sera une excellente occasion pour les Marocains de découvrir les opportunités économiques de son État, tout en encourageant leur équipe lors d’un match «sans doute le plus suivi du premier tour» face à la Seleção. La gouverneure a assuré que l’ensemble des forces vives de l’État est pleinement mobilisé pour offrir une compétition sécurisée, festive et mémorable.

Plus tôt dans la journée, l’ambassadeur a visité le stade de New York/New Jersey (MetLife) et ses infrastructures d’accueil. Il s’est également entretenu à New York avec Ana María Archila, commissaire du Bureau du Maire pour les Affaires internationales, afin d’évoquer les préparatifs de la ville pour accueillir les supporters du monde entier. À cette occasion, la responsable new-yorkaise s’est dite impatiente de voir les couleurs du Maroc animer les rues de la métropole.

Pour rappel, les Lions de l’Atlas évolueront dans le Groupe C aux côtés du Brésil, de l’Écosse et d’Haïti. Après leur entrée en lice au MetLife Stadium, ils disputeront leurs deux matchs suivants de la phase de poules à Boston et Atlanta.