Moncef Marzouki plaide pour un rapprochement entre le Maroc et l’Algérie

Sur Facebook, l’ancien président tunisien Moncef Marzouki a appelé le Maroc et l’Algérie à renouer le dialogue. Il a estimé qu’il était temps d’engager «la réconciliation historique entre frères», de «dépasser le conflit autour du Sahara» et de «sortir l’Union du Maghreb de la salle de réanimation».

Pour lui, «il est temps que les Maghrébins, au sein de l’espace maghrébin, jouissent des cinq libertés qui sont à la fois les droits des citoyens et les devoirs des États: la liberté de circulation, la liberté d’établissement, la liberté de travailler, la liberté de propriété et la liberté de participation aux élections municipales».

Moncef Marzouki a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de faire prévaloir la sagesse et la raison, considérant qu’il n’existe «pas d’autre voie» pour construire un avenir commun dans la région.

«Nos patries doivent devenir les terres vers lesquelles on revient, non celles que l’on quitte», a-t-il écrit, exprimant ainsi sa vision d’un Maghreb pacifié et ouvert.

Rappelons que dans son discours adressé le 31 octobre, le roi Mohammed VI a invité le président algérien Abdelmadjid Tebboune à un «dialogue fraternel sincère» afin de jeter «les bases de relations nouvelles, fondées sur la confiance, la fraternité et le bon voisinage».

Le Roi a également souligné la volonté du Maroc de poursuivre ses efforts pour la relance de l’Union du Maghreb, sur la base du respect mutuel, de la coopération et de la complémentarité entre ses cinq États membres.