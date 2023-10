Mohammed Sadiki préside la cérémonie d’installation du nouveau gouverneur de la province de Nador

Après lecture du dahir de nomination, le ministre a félicité M. Chaârani pour la confiance placée en lui par le Souverain en le nommant gouverneur de la province de Nador, rappelant son parcours professionnel au cours duquel il a accumulé une riche expérience et une grande expertise, qui lui permettront de mener à bien les nouvelles responsabilités qui lui ont été confiées.

Il a souligné que cette nomination royale, qui revêt une grande importance au vu du contexte que traversent le Royaume et la province de Nador en particulier, s’inscrit dans le cadre du respect par l’État de ses engagements concernant le renforcement du processus de développement de cette région.

Dans ce contexte, M. Sadiki a mis l’accent sur la nécessité de doter la province de compétences capables de relever les défis et de redoubler d’efforts pour consolider les bases de l’administration citoyenne, en vue de donner un nouvel élan au processus de développement que connaît le Maroc sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI, invitant les agents d’autorité à être constamment à l’écoute des préoccupations des citoyens pour répondre à leurs doléances, proposer des solutions appropriées à leurs problèmes et veiller à la bonne application de la loi.

Et après avoir insisté sur la mobilisation pour la réalisation des chantiers de généralisation de la protection sociale, le ministre a appelé tous les intervenants dans la gestion de la chose locale à œuvrer pour la modernisation des infrastructures et des équipements collectifs selon une approche participative.

À cette occasion, M. Sadiki a invité le nouveau gouverneur à œuvrer pour le développement économique, social et touristique de la province en veillant à la mise en œuvre des programmes gouvernementaux dans les délais impartis et en valorisant les ressources naturelles et humaines, en coordination avec les services extérieurs et les élus dans le cadre d’une approche participative basée sur la coopération, la concertation et l’écoute mutuelle.

La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence notamment du wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad Jamaï.