Mohamed Ould Errachid élu président de l’Association des Sénats d’Afrique

Kandia Kamissoko Camara, présidente du Sénat de la République de Côte d’Ivoire et Mohamed Ould Errachid, président de la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc.

À l’invitation de Kandia Kamissoko Camara, présidente du Sénat de la République de Côte d’Ivoire et présidente sortante de l’Association des sénats d’Afrique, les présidentes et présidents des Chambres hautes des Parlements africains et leurs représentants se sont réunis à l’occasion de la Conférence annuelle de cette association.

Cette conférence s’est tenue les 8 et 9 avril 2026, à la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc, à Rabat, autour du thème: «La contribution des Chambres hautes des Parlements à la consolidation de la démocratie et à la préservation de la paix en Afrique», indique un communiqué.

Lors de la cérémonie d’ouverture, la présidente du Sénat de la République de Côte d’Ivoire, dans son allocution, a exprimé sa profonde gratitude à Mohamed Ould Errachid, président de la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc, pour la spontanéité avec laquelle il a proposé d’accueillir la conférence annuelle.

Kandia Kamissoko Camara a salué l’ensemble de ses homologues présents ou représentés pour leur collaboration exemplaire tout au long de son mandat. Elle s’est également félicitée des progrès significatifs réalisés dans le fonctionnement et le positionnement de l’association des Sénats d’Afrique, qui témoignent de la pertinence de sa mission et de la vitalité de la coopération interparlementaire africaine.

En conclusion, elle a formulé le vœu que la dynamique ainsi enclenchée se poursuive et s’amplifie, sous la conduite de ses successeurs, afin de hisser davantage cette association au rang d’acteur incontournable du dialogue institutionnel et du renforcement de la démocratie sur le continent africain.

Prenant la parole à son tour, Mohamed Ould Errachid s’est réjoui de la présence, en terre marocaine, des présidentes et présidents des Chambres hautes des Parlements africains et de leurs représentants.

Il a adressé ses chaleureuses félicitations à la présidente du Sénat de la République de Côte d’Ivoire pour les résultats remarquables obtenus durant son mandat, tout en saluant son leadership et sa contribution déterminante à l’élargissement de la base de l’association.

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Enfin, il s’est dit confiant quant aux perspectives de l’association des Sénats d’Afrique. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts engagés en vue de consolider les acquis, d’intensifier la coopération interparlementaire et de promouvoir des réponses concertées aux défis politiques, sécuritaires et socio-économiques du continent.

À l’occasion du débat général, les présidentes et présidents des Chambres hautes des Parlements africains et leurs représentants ont réaffirmé leur engagement commun en faveur de la consolidation du rôle de ces institutions dans la promotion de l’État de droit, de la démocratie, de la paix et de la stabilité sur le continent africain.

Lors de la réunion à huis clos, ils ont exprimé leur solidarité à l’ensemble des États membres en proie à des difficultés, notamment, d’ordre économique, social, sécuritaire et environnemental.

Cinq décisions clés

Après délibérations, les présidentes et présidents des Chambres hautes des parlements et les chefs de délégation présents ont convenu de cinq grands points.

Le premier est le lancement d’un concours pour l’élaboration du logotype et de la charte graphique de l’association. Les détails de ce concours seront consultables sur les sites internet des Chambres hautes membres de l’Association.

Pour le deuxième point, la participation du Sénat de la République de Madagascar aux activités de l’association des Sénats d’Afrique est différée jusqu’à la levée de la décision de suspension prononcée par le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine lors de sa 1306e réunion tenue le 15 octobre 2025.

S’agissant du troisième point, Mohamed Ould Errachid est élu pour assurer la présidence de l’Association.

Le quatrième porte sur l’adoption de propositions de modifications des statuts de l’Association des Sénats d’Afrique. À ce titre, note le communiqué, pourra être admise en tant que membre à part entière ou à titre d’observateur de l’Association des Sénats d’Afrique toute autre Chambre haute d’un pays africain membre de l’Organisation des Nations unies, sur décision de la Conférence.

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De même, en vertu de ces modifications, la durée du mandat du président de l’Association est fixée à deux ans, la première présidente de l’Association est désignée comme présidente d’honneur, le secrétaire général (SG) de l’Association est le SG de la Chambre haute du pays abritant son siège.

Aussi, le SG adjoint de l’association est le SG de la Chambre haute du pays assurant la présidence en exercice de l’association, le trésorier est désigné par la Conférence sur proposition du président et l’association tiendra deux types de sessions: la réunion annuelle qui a lieu dans le pays assurant la présidence en exercice et la Conférence des présidents qui se tient tous les deux ans. Ces mesures entrent en vigueur immédiatement. Enfin, le cinquième point est que la prochaine réunion annuelle se tiendra à Rabat en 2027.

Les présidentes et présidents des Chambres hautes des Parlements africains et leurs représentants expriment leur sincère reconnaissance au roi Mohammed VI pour son appui déterminant au succès de cette Conférence, saluant son leadership africain et son action engagée aux côtés de ses pairs africains en faveur du renforcement de la paix, de la stabilité et du développement du continent, ainsi que pour la promotion de la coopération Sud-Sud.