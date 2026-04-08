Politique

Rabat accueille la conférence de l’Association des Sénats d’Afrique

Ouverture à Rabat de la conférence de l’Association des Sénats d’Afrique. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 08/04/2026 à 19h17

VidéoLe président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, a ouvert ce mercredi à Rabat les travaux de la conférence de l’Association des Sénats d’Afrique, placée sous le thème: «La contribution des Sénats africains à la consolidation de la démocratie et à la paix en Afrique».

Cette conférence, qui se tient au siège de la Chambre des conseillers, a réuni notamment les présidents et représentants des chambres hautes des parlements africains, en présence de la présidente en exercice de l’Association des Sénats d’Afrique, Kandia Kamissoko Camara, présidente du Sénat de Côte d’Ivoire.

La rencontre a pour objectif d’offrir une plateforme de dialogue et d’échange de vues autour du rôle des chambres hautes dans la consolidation de l’édifice démocratique. Elle se veut également, selon l’Association des Sénats d’Afrique, une occasion d’examiner les moyens de renforcer «l’équilibre institutionnel et prévenir les crises», ainsi que d’explorer les perspectives de développement de l’action parlementaire africaine à la lumière des mutations régionales et internationales accélérées.

Dans une allocution, Mohamed Ould Errachid a mis en relief le rôle de l’Association en tant que cadre institutionnel permanent de «la coopération entre les chambres hautes africaines, fondé sur l’échange d’expertises et des bonnes pratiques, ainsi que sur le renforcement de la coordination autour des questions d’intérêt commun, à même de renforcer la contribution des parlements au service du développement durable du continent».

La conférence poursuivra ses travaux vendredi avec l’élection de Mohamed Ould Errachid à la présidence de l’Association des Sénats d’Afrique, en remplacement de la présidente sortante, Kandia Kamissoko Camara, présidente du Sénat de Côte d’Ivoire.

À cette occasion, une série de recommandations sera adoptée en vue de «renforcer les mécanismes de l’action parlementaire commune, consolider les valeurs démocratiques et soutenir les efforts de paix et de développement en Afrique».

Lire aussi : Nadia Fettah: «Accélérer les réformes pour une meilleure mobilisation des ressources domestiques en Afrique»

Dans une déclaration à la presse, Kandia Kamissoko Camara a salué le roi Mohammed VI pour l’accueil réservé aux sénateurs africains représentant 26 pays du continent. «Notre objectif consiste d’abord à renforcer la coopération entre les Sénats d’Afrique», a-t-elle déclaré.

Quant à Abdelillah Hifidi, conseiller parlementaire et président du Réseau des parlementaires africains pour l’évaluation du développement (APNODE), il a souligné que l’institution marocaine «s’est toujours employée à s’affirmer comme un espace de débat public, tant au niveau national qu’africain». Il a ajouté que ce genre de conférence s’inscrit «dans le cadre de la diplomatie parlementaire prônée par Sa Majesté le Roi». «Nous allons œuvrer conformément au thème de la conférence, à savoir la démocratie et la paix», a-t-il conclu.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 08/04/2026 à 19h17
#Afrique#Maroc-Afrique#sénat#Chambre des conseillers#Ould Errachid#conférence#Rabat#democratie#PAIX

LEs contenus liés

International

Souveraineté pharmaceutique en Afrique: une trajectoire différenciée selon les capacités nationales

International

Médicaments en Afrique, les tensions au Moyen-Orient perturbent l’accès aux traitements essentiels

Economie

Construction d’hôtels en Afrique: les 10 pays qui concentrent 79% des projets en cours

Economie

Puces mémoire. Nigeria, Kenya, Égypte, Maroc, Afrique du Sud: les marchés les plus exposés à la flambée imminente des prix

Politique

Sécurité alimentaire en Afrique: l’engagement du Maroc dans la coopération Sud-Sud

Politique

Entretien. Amina Bouayach veut renforcer les actions du CNDH au Maroc et en Afrique

Economie

Investissement et commerce africains au centre de la mission du Club Afrique développement à Libreville

Economie

Afrique du Nord: le regard du FMI sur une décennie de résilience budgétaire

Articles les plus lus

1
Info360. Une candidature unique pour la présidence de la CGEM, le binôme Tazi–Bachiri seul en lice
2
Le Maroc réduit à La Mamounia
3
«Je t’aime moi non plus: France-Maroc»: Le requiem d’un documentaire pour les cons
4
Bien joué! Le Pape arrive en Algérie
5
Larache: le barrage Kharroub atteint pour la première fois sa capacité maximale
6
Duke Buchan: «Le potentiel économique du Sahara marocain est illimité»
7
Marché de l’or au Maroc: pourquoi le prix du gramme résiste-t-il à la baisse mondiale?
8
Défense. Le Maroc réceptionne un deuxième lot d’hélicoptères Apache AH-64E
Revues de presse

Voir plus