Investissement et commerce africains au centre de la mission du Club Afrique développement à Libreville

Bertrand Moundounga, Président du conseil d’administration de l’UGB, Larbi Allabouch, Directeur général de l’UGB, Mouna Kadiri, Directrice du Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank, Alexandre Barro Chambrier, Vice-Président du Gabon, Zenaba Gninga Chaning, ministre de l’Entrepreneuriat, du commerce et des PME-PMI et de Mark Alexandre Doumba, ministre de l’Economie numérique, de la digitalisation et de l’innovation.

Placée sous la présidence d’Alexandre Barro Chambrier, Vice-président du Gabon, la mission multisectorielle du Club Afrique développement (CAD), a été organisée en partenariat avec l’Union Gabonaise de Banque (UGB) autour du thème «Gabon, terre d’opportunités». Le communiqué souligne que cette rencontre constitue «un nouveau jalon dans le développement des échanges économiques intra-africains», en mettant en relation des acteurs publics et privés issus de différentes régions du continent.

Les délégations présentes représentaient notamment le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, le Tchad et la Tunisie. Elles ont été accompagnées par les filiales locales du groupe Attijariwafa bank, dans le cadre d’un dispositif destiné, selon le communiqué, à «faciliter l’ancrage opérationnel des entreprises et à sécuriser les démarches de partenariat».

Les délégations ivoirienne et sénégalaise étaient conduites, respectivement, par Mohamed El Ghazi, directeur général de la Société Ivoirienne de Banque, et Rachid El Bouzidi, directeur général de CBAO Sénégal.

De gauche à droite : M. Abdellah Sbihi, Ambassadeur du Royaume du Maroc au Gabon, et M. Mame Oumar Thiaw, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès du Gabon en discussion avec Mme Mouna Kadiri, Directrice du Club Afrique Développement du Groupe Attijariwafa bank.

L’un des temps forts de cette mission a été l’inauguration du Marché de l’Investissement en Afrique centrale, présidé par le Vice-Président gabonais. Cette initiative a réuni plusieurs institutions clés, dont l’Agence nationale de promotion des investissements, la Zone économique spéciale de Nkok, l’UGB, le Crédit du Congo et SCB Cameroun. Le communiqué précise que cet espace a permis aux participants «d’accéder directement aux informations relatives aux opportunités d’investissement dans la zone CEMAC et d’approfondir les échanges avec les institutions de référence».

La conférence centrale, organisée autour du thème «Gabon, terre d’opportunités», a réuni plusieurs membres du gouvernement gabonais et des dirigeants du secteur financier. Mark Alexandre Doumba, ministre de l’Économie numérique, de la digitalisation et de l’innovation, et Zenaba Gninga Chaning, ministre de l’Entrepreneuriat, du commerce et des PME-PMI, y ont pris part aux côtés de Larbi Allabouch, Directeur général de l’UGB, et de Mouna Kadiri, Directrice du Club Afrique développement. L’intervention de Ghislain Moanza Mboma, Directeur général de l’Agence nationale de promotion des investissements, a mis en avant, selon le communiqué, «l’envergure des opportunités offertes par le Gabon dans plusieurs secteurs clés».

Un panel de haut niveau consacré aux opportunités de trade et d’investissement a prolongé ces échanges. Les discussions ont associé des responsables institutionnels et des dirigeants d’entreprises, parmi lesquels Placide Olouba, Commissaire général à l’Intégration régionale au ministère des Affaires étrangères, Serge Brice Ngodjou, Directeur général du Fonds gabonais d’investissements stratégiques, Christophe Eyi, Directeur général d’Olam Palm Gabon, et Sandrine Itou-Y-Maganga, Vice-Présidente de la Fédération des entreprises gabonaises. Selon le communiqué, les discussions ont tourné autour «des leviers permettant aux entreprises de rayonner à l’échelle continentale depuis le Gabon». Myriam Guessous, Directrice de Domseeds-Les Domaines Agricoles, a pour sa part partagé un retour d’expérience sur les partenariats Sud-Sud.

La mission s’est achevée par une visite de terrain à la Zone économique spéciale de Nkok, parc industriel de 1.126 hectares réputé pour son cluster bois et ses pratiques durables, puis par la découverte de la Baie des Rois. Ce projet urbain de 40 hectares, développé sur le front de mer, ambitionne de requalifier le littoral en un pôle intégré dédié au tourisme, aux affaires et aux loisirs, avec notamment une marina, une corniche et des aménagements botaniques, précise le communiqué.