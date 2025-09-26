Massad Boulos réaffirme le soutien des États-Unis à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Dans un message publié sur la plateforme X suite à une entrevue à New York avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le conseiller spécial pour l’Afrique du président des États-Unis, a indiqué avoir abordé lors de cette rencontre les efforts visant à accélérer le processus politique en vue d’aboutir à une solution définitive au conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Massad Boulos a aussi précisé que les discussions ont porté sur les moyens de renforcer le partenariat stratégique et l’alliance entre Rabat et Washington, au moment où les entreprises américaines «sont en quête d’opportunités d’investissement à travers tout le Maroc, y compris au Sahara».

I had the pleasure of meeting Foreign Minister Bourita to discuss opportunities to strengthen our strategic partnership and alliance, especially as U.S. firms pursue opportunities throughout all of Morocco including its territory of Western Sahara. I discussed efforts to… pic.twitter.com/Yf5HBYqmyX — U.S. Senior Advisor for Africa (@US_SrAdvisorAF) September 26, 2025

Le conseiller spécial du président Trump s’est enfin réjoui de la poursuite du partenariat solide liant le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique.

Dans le sillage de la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, le gouvernement US a annoncé cette semaine qu’il encourage les investissements américains dans les Provinces du Sud du Royaume.

«Les États-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara et dans le cadre des initiatives mondiales de l’administration Trump visant à promouvoir la diplomatie économique et commerciale, nous sommes heureux d’annoncer que nous allons encourager les entreprises américaines qui souhaitent investir dans cette région du Maroc», a déclaré le secrétaire d’État américain adjoint, Christopher Landau.

Le @DeputySecState Landau a rencontré le ministre @MarocDiplomatie, Nasser Bourita, afin de célébrer le partenariat de longue date 🇺🇸-🇲🇦 et d’explorer de nouvelles opportunités pour renforcer la prospérité de nos deux pays. « J’ai eu le plaisir d’annoncer que nous soutiendrons… pic.twitter.com/rMWIF6XeWf — USA en Français (@USAenFrancais) September 26, 2025