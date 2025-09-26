Politique

Massad Boulos réaffirme le soutien des États-Unis à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Massad Boulos, conseiller spécial pour l’Afrique du président américain Donald Trump.

Massad Boulos, conseiller spécial pour l’Afrique du président des États-Unis, a réaffirmé, vendredi, le soutien de Washington à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et au Plan marocain d’autonomie comme «la seule base pour une solution juste et durable» à ce différend régional.

Par Le360 (avec MAP)
Le 26/09/2025 à 20h55

Dans un message publié sur la plateforme X suite à une entrevue à New York avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le conseiller spécial pour l’Afrique du président des États-Unis, a indiqué avoir abordé lors de cette rencontre les efforts visant à accélérer le processus politique en vue d’aboutir à une solution définitive au conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Massad Boulos a aussi précisé que les discussions ont porté sur les moyens de renforcer le partenariat stratégique et l’alliance entre Rabat et Washington, au moment où les entreprises américaines «sont en quête d’opportunités d’investissement à travers tout le Maroc, y compris au Sahara».

Le conseiller spécial du président Trump s’est enfin réjoui de la poursuite du partenariat solide liant le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique.

Dans le sillage de la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, le gouvernement US a annoncé cette semaine qu’il encourage les investissements américains dans les Provinces du Sud du Royaume.

«Les États-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara et dans le cadre des initiatives mondiales de l’administration Trump visant à promouvoir la diplomatie économique et commerciale, nous sommes heureux d’annoncer que nous allons encourager les entreprises américaines qui souhaitent investir dans cette région du Maroc», a déclaré le secrétaire d’État américain adjoint, Christopher Landau.

Par Le360 (avec MAP)
Le 26/09/2025 à 20h55
#États-Unis#Sahara#Investissement#plan d'autonomie

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Sahara: Washington annonce officiellement son soutien à tout investissement américain dans les provinces du Sud

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Sahara marocain: à l’ONU, De Mistura rencontre Bourita avant la présentation de son rapport

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Reconnaissance de la marocanité des provinces du Sud, ouverture d’un consulat au Sahara, visite prochaine du président Santiago Peña Palacios: le Paraguay renforce son appui au Maroc

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Pousser le régime à se raviser sur le Sahara: le vrai motif du voyage de Massad Boulos en Algérie

Articles les plus lus

1
La grande évasion de Nacer El Djinn en Espagne confirmée: le régime d’Alger au bord de l’explosion
2
Cinq nouvelles figures intellectuelles dont Tahar Ben Jelloun intronisées à l’Académie du Royaume du Maroc
3
Le terminal de croisières de Casablanca accueille son premier navire après l’inauguration royale
4
Marquage fiscal: bras de fer entre la Fédération des stations-service et la ministre de l’Énergie
5
Les sombres secrets de Abdelmadjid Tebboune dévoilés dans une enquête explosive
6
Said Chengriha, dealer en uniforme: les révélations d’un ex-diplomate algérien sur les laboratoires de drogue dure… et le paravent «Maroc»
7
Grand Format-Le360. Miloudi Moukharik, SG de l’UMT: «La loi sur la grève est illégitime et inapplicable»
8
Le Roi lance des projets ferroviaires structurants à fort impact sur la mobilité dans la zone métropolitaine de Casablanca
Revues de presse

Voir plus