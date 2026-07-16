Maroc-France: «Le Partenariat d’exception entre dans sa phase de pleine mise en œuvre»

«Le Partenariat d’exception renforcé, voulu par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et S.E.M. le Président Emmanuel Macron, est désormais entré dans sa phase de pleine mise en œuvre», a affirmé, jeudi 16 juillet à Rabat, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, à l’issue de la 15e session de la Réunion de haut niveau qu’il a coprésidée avec son homologue français, Sébastien Lecornu.

Vingt-deux ministres, français et marocains, ont pris part à la 15e session de la Réunion de haut niveau Maroc-France, qui a été couronnée par la signature de onze conventions de coopération couvrant un large spectre de secteurs, allant de la création d’une ligne Réseau Express Régional (RER) à Rabat aux ressources hydriques, en passant par la décentralisation.

Un plan de développement de la région de Casablanca-Settat, l’aviation civile, les résidences d’artistes, l’enseignement de l’arabe, de l’histoire et de la géographie dans le réseau de l’enseignement français figurent également dans ces accords conclus. Sébastien Lecornu a annoncé le lancement d’un appel d’offres pour la réalisation d’une connexion électrique entre les deux pays.

Pour Aziz Akhannouch, «cette dynamique politique trouve un prolongement naturel dans les performances de notre coopération économique: les accords conclus aujourd’hui viennent compléter les 22 accords stratégiques, représentant près de 10 milliards d’euros, signés devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Emmanuel Macron, en octobre 2024».

Les travaux de la haute commission mixte et les réunions ministérielles bilatérales ont fait le bilan des précédents accords et tracé une feuille de route des prochaines étapes, dont la visite d’État qu’effectuera le roi Mohammed VI en France en septembre prochain. Cet événement sera marqué par la conclusion d’un traité d’amitié entre les deux pays, le premier, a rappelé M. Lecornu, que la France signera avec un pays hors d’Europe.

Lors des rencontres, a indiqué le Chef du gouvernement français, les deux parties ont eu des entretiens approfondis sur la sécurité, l’immigration irrégulière et la lutte contre le terrorisme. On indique que les deux pays préparent une «coopération accrue dans le domaine de la défense et dans l’énergie nucléaire civile», une information qui reste à confirmer de source officielle.

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Pour Aziz Akhannouch, ce partenariat ne repose pas uniquement sur la profondeur des liens historiques unissant le Royaume du Maroc et la République française, mais s’inscrit dans «le cadre d’une vision stratégique commune, fondée sur une convergence politique claire, une confiance renouvelée et une ambition partagée afin d’apporter des réponses aux grands défis de notre époque actuelle».

Et d’ajouter qu’en moins de deux ans, les relations entre les deux pays ont été marquées par «plus de 40 visites et rencontres de haut niveau, mobilisant ainsi les deux gouvernements», les institutions, les collectivités territoriales, les acteurs économiques, les universités et la société civile autour d’un objectif unique, celui de «donner une traduction concrète au partenariat d’exception renforcé entre nos deux pays».

Pour conclure, Sébastien Lecornu a estimé que les deux gouvernements ont reçu un mandat clair des deux chefs d’État «de veiller très scrupuleusement à ce que soient tenus les engagements» pris lors de la visite d’État du président de la République au Maroc. Le Premier ministre français a rappelé qu’il leur a été confié «la mission de formuler de nouveaux projets et de veiller à leur mise en œuvre dans l’intérêt de chacun de nos deux peuples dans l’esprit du partenariat d’exception qui nous lie».

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Ce dernier a indiqué que les deux pays travaillent pour porter cette coopération encore «plus haut dans les prochains mois avec la conclusion d’un accord sécuritaire global, cher Laurent Nunez», ministre de l’Intérieur français, sur la lutte contre le crime organisé.

Sébastien Lecornu a mis à profit son séjour à Rabat pour réaffirmer la position de la France sur la marocanité du Sahara, «une position historique annoncée par le président Emmanuel Macron lors de sa visite au Maroc en novembre 2024. Cette position de la France ne changera pas».

Avant de regagner la France jeudi après-midi, la délégation française et son homologue marocaine ont été conviées à un déjeuner offert à Rabat en leur honneur par le roi Mohammed VI.

Les ministres français et marocains présents à la 15e haute réunion mixte

Ont pris part, côté marocain, à la 15e haute réunion mixte les ministres des Affaires étrangères Nasser Bourita, des Finances Nadia Fettah Alaoui, de l’Intérieur Abdelouafi Laftit, de l’Éducation nationale Mohamed Berrada, des Transports Abdessamad Kayouh, de l’Industrie et du Commerce Ryad Mezzour, de la Culture Mohamed Mehdi Bensaid et de la Transition numérique Amal El Fellah Seghrouchni.

La France, pour sa part, était représentée par Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, Laurent Nunez, ministre de l’Intérieur, Roland Lescure, ministre de l’Économie et des Finances, Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens combattants, Philippe Tabarot, ministre des Transports, Catherine Pégard, ministre de la Culture, Éléonore Caroit, ministre déléguée chargée de la Francophonie, et Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique.