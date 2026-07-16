Politique

Le Roi offre un déjeuner en l’honneur du Premier ministre français et la délégation l’accompagnant

Sébastien Lecornu, premier ministre français, et la délégation l'accompagnant ont visité, jeudi, le mausolée Mohammed V à Rabat où ils se sont recueillis sur les tombes des regrettés Souverains, Feu roi Mohammed V et Feu roi Hassan II.

Le roi Mohammed VI a offert, jeudi à Rabat, un déjeuner en l’honneur du Premier ministre français, Sébastien Lecornu, et de la délégation l’accompagnant, présidé par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/07/2026 à 14h41

Ont notamment pris part à ce déjeuner, Laurent Nuñez, ministre français de l’Intérieur, et Jean Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, ainsi que les membres de la délégation accompagnant Lecornu.

Ont été aussi conviés à ce déjeuner, Rachid Talbi El Alami, président de la Chambre des représentants, Omar Azziman et Omar Kabbaj, conseillers du Roi, Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, et Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères.

Akhannouch et Lecornu ont co-présidé les travaux de la 15e session de la Réunion de Haut Niveau Maroc-France, tenue en consécration du partenariat d’exception renforcé liant le Maroc et la France, sous la conduite des deux chefs d’État, le roi Mohammed VI et le président français, Emmanuel Macron.

Cette session a été couronnée par la signature de plusieurs accords de coopération et de partenariat.

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/07/2026 à 14h41

Articles les plus lus

1
Le grand entretien Le360: Boualem Sansal, «l’otage du président» resté debout
2
Depuis Rabat, Sébastien Lecornu annonce un futur traité Maroc-France «hors normes»
3
Réunion de haut niveau Maroc–France: voici la liste des 12 accords signés
4
Gaza: comment, par des actes concrets et un leadership agissant, le Maroc s’engage pour la paix et la reconstruction
5
Le Maroc, le grand paradoxe du PP dans sa course à la Moncloa
6
Football, pensée magique et théorie(s) du complot
7
Algérie: la paranoïa du régime fabrique un complot marocain pour masquer le fiasco électoral
8
Manchester City prêt à offrir 100 M€ pour Ayyoub Bouaddi, un transfert record pour un joueur marocain
Revues de presse

Voir plus