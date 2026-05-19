Politique

Maroc-Congo: la haute commission mixte de coopération bientôt réunie

Constant serge Bounda, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la Diaspora congolaise de la République du Congo, et son homologue marocain Nasser Bourita, lors de leur rencontre à Rabat le 19 mai 2026. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 19/05/2026 à 20h01

VidéoLe Maroc et la République du Congo ont convenu, mardi à Rabat, de réunir prochainement leur haute commission mixte de coopération. L’annonce a été faite à l’issue d’un entretien entre Nasser Bourita et son homologue congolais, Constant Serge Bounda, consacré notamment au renforcement des relations bilatérales et à la diplomatie économique.

Le Maroc et la République du Congo ont décidé, mardi à Rabat, de réunir prochainement leur haute commission mixte de coopération bilatérale, a-t-on indiqué de source officielle.

En déplacement à Rabat, où il doit participer mercredi à la 2e Conférence sur le maintien de la paix en environnement francophone, le ministre congolais des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la Diaspora congolaise, Constant Serge Bounda, s’est entretenu avec son homologue marocain, Nasser Bourita.

À l’issue de cette rencontre, le chef de la diplomatie congolaise a indiqué avoir évoqué avec Nasser Bourita plusieurs sujets d’intérêt commun, notamment ceux liés à l’unité du continent africain et à la diplomatie économique entre la République du Congo et le Royaume du Maroc.

Par le passé, rappellent les observateurs, le Congo avait salué le caractère sérieux de l’initiative marocaine d’autonomie pour le règlement du conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Selon le ministre congolais, «les perspectives sont intéressantes concernant le renforcement de cette coopération telle que voulue par nos leaders respectifs, Sa Majesté le Roi et Son Excellence Denis Sassou Nguesso», président de la République du Congo.

Lire aussi : Brazzaville: entretiens en tête-à-tête entre le roi Mohammed VI et le président de la République du Congo

«Nous allons réunir prochainement la haute commission mixte de coopération en vue de donner une nouvelle impulsion aux relations», a conclu l’hôte du Maroc.

À travers cette prochaine réunion de la haute commission mixte, Rabat et Brazzaville entendent donner un contenu plus opérationnel à leur partenariat, dans un contexte où la coopération africaine, la coordination politique et les échanges économiques occupent une place croissante dans les relations bilatérales.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 19/05/2026 à 20h01
#Congo#Diplomatie#Relations bilatérales#Relations économiques#Coopération#Coopération Sud-Sud#Maroc-Afrique

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