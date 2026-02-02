Lutte contre le crime organisé: Gérald Darmanin en visite officielle au Maroc

Gérald Darmanin, ministre français de la Justice et son homologue marocain Abdellatif Ouahbi, à Rabat le 2 février 2026.

Le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, a effectué ce lundi une visite de travail à Rabat, où il s’est entretenu avec son homologue marocain, Abdellatif Ouahbi, autour du renforcement de la coopération bilatérale en matière de lutte contre la criminalité organisée, les trafics transnationaux de stupéfiants et la menace terroriste.

Cette visite du garde des Sceaux, sur laquelle le ministère marocain de la Justice n’a pas communiqué officiellement, s’inscrit dans le cadre de la redynamisation des relations judiciaires entre les deux pays, amorcée depuis près d’un an et demi, et visant à consolider les mécanismes de coordination opérationnelle et d’entraide pénale.

Les échanges ont également porté sur la question sensible de la réadmission des personnes expulsées, y compris les mineurs concernés par des procédures d’extradition judiciaire, ainsi que sur le partage d’expertise en matière de saisie et de confiscation des avoirs criminels, enjeu central dans les stratégies contemporaines de démantèlement des réseaux délictueux, selon une source informée.

Les deux ministres doivent par ailleurs coprésider à Casablanca une séquence consacrée à l’arbitrage commercial, témoignant de la volonté commune de renforcer également la coopération dans le champ du droit des affaires et de la justice économique.

À l’issue de ses entretiens avec Abdellatif Ouahbi, Gérald Darmanin doit également être reçu par les représentants du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, notamment son premier président, Mohamed Abdennabaoui, ainsi que le procureur général du Roi près la Cour de cassation, Hicham El Balaoui.