Les ministres ont entamé ce lundi leur congé d’été pour une durée de trois semaines

Interrogés par Le360, les ministres ont évoqué, sous le couvert de l’anonymat, qu’ils accorderont une grande partie de leur congé à des vacances à l’intérieur du Maroc, entrecoupé de courts séjours, pour certains d’entre eux, à l’étranger.

Parmi les ministres partis en vacances à partir de ce lundi figurent Chakib Benmoussa (Éducation nationale, Préscolaire et Sports), Aawatif Hayar (Solidarité, Insertion sociale et Famille), Younes Sekkouri (Inclusion économique, Petite Entreprise, Emploi et Compétences), Abdellatif Miraoui (Enseignement supérieur, Recherche et Innovation), Khalid Aït Taleb (Santé), Mohammed Abdeljalil (Transport et Logistique), Mohamed Mehdi Bensaid (Jeunesse et Culture) et Ghita Mezzour (Transition numérique et Réforme de l’administration).

D’autres ministres ont reporté leur congé à la fin du mois en assumant l’intérim auprès de plusieurs départements ministériels. Il s’agit notamment d’Abdellatif Ouahbi (Justice), de Mohamed Sadiki (Agriculture, Pêche, Développement rural et Eaux et forêts), de Fatima Ezzahra El Mansouri (Habitat et Politique de la ville) et de Ryad Mezzour (Industrie et Commerce).

Tout comme les trois ministres suivants qui ont reporté leurs vacances: le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, celui des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et enfin du Budget, Fouzi Lekjaa qui se trouve actuellement à Paris dans le cadre des Jeux olympiques 2024.

Par ailleurs, les deux présidents des chambres du Parlement (députés et conseillers), Rachid Talbi Alami et Enaam Mayara, restent en stand-by après la clôture, fin juillet, de la 3ème année législative de l’actuelle législature.