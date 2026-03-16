Législatives: des ministres redoutent la sanction des urnes

Plusieurs membres de l’actuelle coalition gouvernementale auraient refusé de se présenter aux élections législatives prévues le 23 septembre 2026, pour le renouvellement des membres de la première chambre du Parlement.

Le refus, explique Assabah dans son édition du mardi 17 mars, «serait une option fructueuse pour pouvoir être reconduit dans le prochain gouvernement qui sera formé à l’issue de ces élections législatives ou pour occuper d’autres hautes fonctions».

Il s’agit du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, qui aurait renoncé à la députation dans la circonscription d’Ouezzane, alors qu’il était motivé quand Aziz Akhannouch était aux commandes du Rassemblement national des indépendants (RNI).

Il s’agit également de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, qui aurait décliné l’accréditation pour se présenter dans une circonscription de Casablanca. Le refus n’aurait pas été dicté par la peur de perdre le siège, mais par son ambition de rejoindre la Banque mondiale pour y occuper un poste important, expliquent les sources du quotidien.

D’après les mêmes sources, le ministre délégué auprès du chef du Gouvernement, chargé de l’Investissement, Karim Zidane, aurait aussi refusé l’offre fructueuse de Jawad Gharib, coordonnateur provincial du RNI, de conduire la liste de la Colombe dans la circonscription électorale de Kénitra-Souk El Arbiaâ.

D’autres ministres, poursuit la même source, ont préféré descendre sur le terrain et mener la campagne électorale en vue de remporter le siège, tout en ciblant une autre haute fonction. C’est le cas, indique la même source, de Mustapha Baïtas qui aspire au poste de président de la Chambre des représentants pour succéder à Rachid Talbi Alami, qui a rempilé au perchoir et qui compte se présenter dans la circonscription de Tétouan.

Les mêmes sources font savoir que Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, qui préside aux destinées de l’équipe Ittihad Yacoub El Mansour, conduira la liste du Tracteur dans la circonscription de l’Océan. Le secrétaire d’État chargé de l’Habitat, Adib Benbrahim, défendra les couleurs de son parti à Rabat-Souissi et Hicham Sabri, secrétaire d’État chargé de l’Emploi, représentera son parti à Beni Mellal.

De même, Fatima Ezzahra El Mansouri, ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, aurait opté pour la circonscription d’Errahmana au lieu de Sidi Youssef Ben Ali à Marrakech. Le secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, Omar Hjira, se présentera à Oujda. Abdeljabbar Rachidi, secrétaire d’État chargé de l’intégration sociale, attend le feu vert du président de l’arrondissement Oujda Beni Mkada, Mohamed Lahmami. Abdessamad Kayouh, ministre du Transport et de la Logistique, se présentera dans région natale Taroudant, alors que Nizar Baraka n’aurait pas encore pris la décision à propos de sa candidature à Larache.