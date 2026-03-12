Politique

Législatives: candidats cherchent parrainage désespérément 

Des députés en séance plénière dans l'hémicycle du Parlement du Royaume. 

Des députés en séance plénière dans l'hémicycle de la première Chambre du Parlement du Royaume.  . DR

Revue de presseEn cette période d’approche des élections législatives -prévues pour septembre 2026-, la scène politique nationale est secouée par une recrudescence de changements de partis, communément appelée «transhumance». Opportunisme électoral, pressions institutionnelles et exigences éthiques… Les formations politiques naviguent à vue, tiraillées par des logiques contradictoires, qui interrogent la moralité et la stabilité de la vie publique. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Par Hassan Benadad
Le 12/03/2026 à 18h53

À l’approche des échéances législatives prévues en septembre prochain, le phénomène de la transhumance politique a connu une accélération notable, particulièrement depuis le début de l’année 2026. Ce «mercato» partisan a été inauguré par les ralliements de Mohamed Boudraa, quittant le PAM, et d’Abdelhadi Khairat, quittant l’USFP, pour rejoindre tous deux le PPS.

«Malgré les dispositions, claires, de l’article 61 de la Constitution, qui prévoit la déchéance de tout mandat pour un élu qui abandonne la formation politique sous l’étiquette de laquelle il a été élu, ce phénomène n’a pas été endigué au sein de la sphère partisane», écrit Al Ahdath Al Maghribia de ce vendredi 13 mars. Devant ce constat, plusieurs propositions visent à mettre un terme à ces pratiques. Le Parti de l’Istiqlal, par exemple, suggère de limiter la transhumance à une seule occurrence non renouvelable, tout en interdisant la sollicitation de «notables» durant les six derniers mois du mandat législatif ou des collectivités territoriales.

«Les directions des partis politiques abordent la transhumance avec une logique duale, oscillant entre l’opportunité et la menace. D’un côté, elles ouvrent grand leurs portes à ceux qu’elles nomment les «notables» ou les élus bénéficiant d’un siège «garanti» espérant accroître leur poids dans les résultats électoraux», indique le quotidien, ajoutant que ces mêmes directions «dénoncent vertement cette pratique lorsque l’un de leurs propres élus les abandonne au profit d’une concurrence», un «paradoxe [qui] demeure répandu pour plusieurs raisons, notamment le recours aux démissions «préventives» auxquelles certains élus se soumettent quelques mois avant la fin de leur mandat afin de contourner la déchéance légale».

En parallèle, ajoute Al Ahdath Al Maghribia, «les nouvelles dispositions relatives à l’élection des membres de la chambre des représentants interdisent la candidature à quiconque a commis des délits électoraux ainsi que les individus poursuivis pour des crimes même en l’absence d’un jugement définitif». En conséquence, «les partis politiques, en particulier les plus grandes formations, craignent pour leur capital symbolique et leur image auprès de l’opinion publique. Certains ont donc adopté des chartes éthiques s’engageant à ne pas investir de personnes poursuivies pour des crimes financiers ou soupçonnées de corruption électorale», écrit le quotidien.

Pour Al Ahdath Al Maghribia, en effet, «cette fermeté affichée dans l’application des critères d’intégrité avant les élections de 2026 n’est pas le fruit d’un vide juridique, mais répond à de fortes pressions institutionnelles et aux attentes d’une opinion publique déterminée à faire barrage à ce qu’elle nomme les «corrupteurs électoraux»». Une «pression [qui] place les états-majors des partis dans un embarras certain», puisqu’ayant «besoin de la capacité de mobilisation de ces «notables» pour assurer une représentation solide» et, de plus, réalisant «que le parrainage d’individus sous le coup de poursuites judiciaires leur ferait perdre la confiance des électeurs», avec en sus, ajoute le quotidien, ce risque: «voir un éventuel siège parlementaire invalidé ultérieurement par une décision de la Cour constitutionnelle».

Par Hassan Benadad
Le 12/03/2026 à 18h53
#Transhumance politique#Législatives#partis politiques#Parlement

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Investitures: au PAM, le sort des ténors en suspens face à l’arrivée des transfuges

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Législatives: la date est fixée, de nouvelles règles d’éligibilité

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Législatives 2026: le calendrier électoral dévoilé par le ministre de l’Intérieur

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

PAM: la jeunesse du parti ouvre le débat sur le bilan gouvernemental et les législatives de 2026

Articles les plus lus

1
Nicole Kidman: «Mes enfants ont eu la chance de vivre au Maroc»
2
«Un géant parmi les siens»: le paléontologue Nour-Eddine Jalil revient sur la découverte d’un reptile marin vieux de 66 millions d’années à Khouribga
3
Christopher Ross et le mythe de la neutralité: déconstruction d’un récit pseudo-diplomatique biaisé sur le Sahara
4
Dans un monde en recomposition: comment les ports marocains deviennent des marqueurs de souveraineté
5
Le Maroc domine très largement le palmarès 2026 des meilleures prépas étrangères aux grandes écoles françaises, établi par «Le Figaro»
6
Dépôts bancaires: pourquoi les Marocains gardent leur épargne disponible
7
N’importe quel drapeau, sauf celui-là
8
La nouvelle trouvaille du régime algérien: le médicament «d’origine sioniste» qui tue au bout de cinq jours
Revues de presse

Voir plus