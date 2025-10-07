Le Roi reçoit un émissaire du serviteur des Lieux saints de l’Islam et du prince héritier d’Arabie saoudite, porteur d’un message verbal
Le roi Mohammed VI a reçu, mardi au Palais royal de Casablanca, le prince Turki Ben Mohammed Ben Fahd Ben Abdelaziz Al Saoud, ministre d’État, membre du Conseil des ministres saoudien, émissaire du roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, Souverain du Royaume d’Arabie saoudite et du prince Mohammed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier du Royaume d’Arabie saoudite et président du Conseil des ministres, porteur d’un message verbal au Souverain.