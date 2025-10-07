Politique

Le Roi reçoit un émissaire du serviteur des Lieux saints de l’Islam et du prince héritier d’Arabie saoudite, porteur d’un message verbal

Le roi Mohammed VI a reçu, mardi au Palais royal de Casablanca, le prince Turki Ben Mohammed Ben Fahd Ben Abdelaziz Al Saoud.

Le roi Mohammed VI a reçu, mardi au Palais royal de Casablanca, le prince Turki Ben Mohammed Ben Fahd Ben Abdelaziz Al Saoud, ministre d’État, membre du Conseil des ministres saoudien, émissaire du roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, Souverain du Royaume d’Arabie saoudite et du prince Mohammed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier du Royaume d’Arabie saoudite et président du Conseil des ministres, porteur d’un message verbal au Souverain.

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/10/2025 à 16h44

(Développement suivra)

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/10/2025 à 16h44
#Roi Mohammed VI#Arabie Saoudite

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Doha: le sommet arabo-islamique d’urgence soutient le rôle du Comité Al Qods, présidé par le roi Mohammed VI

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Le roi Mohammed VI ordonne une fatwa exhaustive sur la Zakat

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Aïd Al-Mawlid: le roi Mohammed VI préside une veillée religieuse à Rabat

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Aid Al-Mawlid Annabaoui: le roi Mohammed VI préside une veillée religieuse

Articles les plus lus

1
Sahara: Antonio Guterres plaide pour le maintien de la MINURSO
2
L’affaire des visas étudiants: une nouvelle crise franco-algérienne?
3
Tout savoir sur la convention de partenariat et de coopération signée entre le pôle DGSN-DGST et l’INPPLC
4
Alger et le Polisario, Game over!
5
Première au Maroc: la Fondation Al Mada et l’INPT inaugurent un Master Data & IA en alternance à Rabat
6
Et maintenant
7
Santé: le groupe Akdital dément formellement bénéficier de fonds publics
8
L’islamiste algérien Abdelkader Bengrina, fervent soutien de Tebboune, appelle les Marocains à l’insurrection
Revues de presse

Voir plus