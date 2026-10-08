Le Roi préside vendredi l’ouverture de la session d’automne du Parlement

Le roi Mohammed VI, lors de l’ouverture de la première session de la 5ème année législative de la 11ème Législature, le 10 octobre 2025.

«Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, présidera, demain vendredi 27 Rabii II 1448 de l’Hégire, correspondant au 09 octobre 2026, l’ouverture de la première session de la première année législative de la 12e Législature au siège du Parlement.

A cette occasion, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, prononcera un Discours devant les membres des deux Chambres du Parlement : la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers.

Le Discours Royal sera retransmis en direct sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 15H45»