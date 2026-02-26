Le roi Mohammed VI reçoit plusieurs ambassadeurs étrangers

Le roi Mohammed VI recevant l'ambassadeur du Vatican, jeudi 26 février 2026. (MAP)

Il s’agit de:

- Monseigneur Alfred Xuereb, Ambassadeur du Vatican;

- Eliphas Chinyonga, Ambassadeur de la République de Zambie;

- Lamine Ouattara, Ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire;

- Branly Martial Oupolo, Ambassadeur de la République Gabonaise;

- Jessica Muthoni Gakinya, Ambassadeur de la République du Kenya;

- Berit Basse, Ambassadeur du Royaume de Danemark;

- Dirk-Jan Nieuwenhuis, Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas;

- Arnaldo Tomás Ferrari, Ambassadeur de la République Argentine;

- Charity Gbedawo, Ambassadeur de la République du Ghana;

- Valentin Zellweger, Ambassadeur de la Confédération Suisse;

- Nardos Ayalew Belay, Ambassadeur de la République Fédérale Démocratique d’Éthiopie;

- Marco Tulio Gustavo Chicas Sosa, Ambassadeur de la République du Guatemala;

- Damien Patrick Donovan, Ambassadeur d’Australie;

- Momodu Koroma, Ambassadeur de la République de Sierra Leone;

- Vincent Thom Nundwe, Ambassadeur de la République du Malawi;

- Sanjay Rana, Ambassadeur de la République de l’Inde;

- Gilles Heyvaert, Ambassadeur du Royaume de Belgique;

- Isbeth L. Queil Murcia, Ambassadeur de la République du Panama;

- Ahmed Nihad Abdel-Latif, Ambassadeur de la République Arabe d’Égypte;

- Joseph F. Johnson, Ambassadeur de la République du Libéria;

- Nakata Masahiro, Ambassadeur du Japon.

Cette audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.