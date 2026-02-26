Le roi Mohammed VI reçoit plusieurs ambassadeurs étrangers

Il s’agit de:
- Monseigneur Alfred Xuereb, Ambassadeur du Vatican;
- Eliphas Chinyonga, Ambassadeur de la République de Zambie;
- Lamine Ouattara, Ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire;
- Branly Martial Oupolo, Ambassadeur de la République Gabonaise;
- Jessica Muthoni Gakinya, Ambassadeur de la République du Kenya;
- Berit Basse, Ambassadeur du Royaume de Danemark;
- Dirk-Jan Nieuwenhuis, Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas;
- Arnaldo Tomás Ferrari, Ambassadeur de la République Argentine;
- Charity Gbedawo, Ambassadeur de la République du Ghana;
- Valentin Zellweger, Ambassadeur de la Confédération Suisse;
- Nardos Ayalew Belay, Ambassadeur de la République Fédérale Démocratique d’Éthiopie;
- Marco Tulio Gustavo Chicas Sosa, Ambassadeur de la République du Guatemala;
- Damien Patrick Donovan, Ambassadeur d’Australie;
- Momodu Koroma, Ambassadeur de la République de Sierra Leone;
- Vincent Thom Nundwe, Ambassadeur de la République du Malawi;
- Sanjay Rana, Ambassadeur de la République de l’Inde;
- Gilles Heyvaert, Ambassadeur du Royaume de Belgique;
- Isbeth L. Queil Murcia, Ambassadeur de la République du Panama;
- Ahmed Nihad Abdel-Latif, Ambassadeur de la République Arabe d’Égypte;
- Joseph F. Johnson, Ambassadeur de la République du Libéria;
- Nakata Masahiro, Ambassadeur du Japon.
Cette audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.