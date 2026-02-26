Politique

Le roi Mohammed VI reçoit plusieurs ambassadeurs étrangers

Le roi Mohammed VI recevant l'ambassadeur du Vatican, jeudi 26 février 2026. (MAP)

Le roi Mohammed VI a reçu, jeudi au Palais Royal de Rabat, plusieurs ambassadeurs étrangers, venus présenter au Souverain leurs lettres de créance en tant qu’ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leurs pays dans le Royaume.

Il s’agit de:

- Monseigneur Alfred Xuereb, Ambassadeur du Vatican;

- Eliphas Chinyonga, Ambassadeur de la République de Zambie;

- Lamine Ouattara, Ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire;

- Branly Martial Oupolo, Ambassadeur de la République Gabonaise;

- Jessica Muthoni Gakinya, Ambassadeur de la République du Kenya;

- Berit Basse, Ambassadeur du Royaume de Danemark;

- Dirk-Jan Nieuwenhuis, Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas;

- Arnaldo Tomás Ferrari, Ambassadeur de la République Argentine;

- Charity Gbedawo, Ambassadeur de la République du Ghana;

- Valentin Zellweger, Ambassadeur de la Confédération Suisse;

- Nardos Ayalew Belay, Ambassadeur de la République Fédérale Démocratique d’Éthiopie;

- Marco Tulio Gustavo Chicas Sosa, Ambassadeur de la République du Guatemala;

- Damien Patrick Donovan, Ambassadeur d’Australie;

- Momodu Koroma, Ambassadeur de la République de Sierra Leone;

- Vincent Thom Nundwe, Ambassadeur de la République du Malawi;

- Sanjay Rana, Ambassadeur de la République de l’Inde;

- Gilles Heyvaert, Ambassadeur du Royaume de Belgique;

- Isbeth L. Queil Murcia, Ambassadeur de la République du Panama;

- Ahmed Nihad Abdel-Latif, Ambassadeur de la République Arabe d’Égypte;

- Joseph F. Johnson, Ambassadeur de la République du Libéria;

- Nakata Masahiro, Ambassadeur du Japon.

Cette audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

