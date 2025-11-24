Le réseau social X met à nu les manœuvres de désinformation algériennes ciblant le Maroc

La nouvelle fonctionnalité du réseau social «X» (anciennement Twitter), qui vient d’être mise à jour et rendue publique, permet désormais de voir des données qui n’étaient auparavant visibles qu’à travers d’autres outils numériques spécialisés.

En effet, cette nouvelle fonctionnalité donne accès à des informations relatives au pays depuis lequel le compte sur ce réseau social est activé, avec son adresse de connexion numérique et d’autres paramètres.

Aujourd’hui, grâce à cette nouvelle innovation numérique, tout un chacun pourrait se rendre compte que «de nombreux faux profils et des profils douteux se connectent depuis l’Algérie pour s’en prendre aux intérêts suprêmes du Maroc, s’attaquer aux institutions du Royaume, souiller son image et tenter de manipuler l’opinion publique internationale dans ce sens».

«La manœuvre consiste à créer des comptes et des pages sous des appellations marocaines et des noms marocains pour faire croire aux internautes qui les suivent qu’il s’agit de profils marocains avant de passer à l’attaque via des publications ciblant le pays et ses intérêts», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du mardi 25 novembre.

Dans ce sillage, des pages sont créées au nom même du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nacer Bourita, et d’autres responsables marocains.

«Ces faux comptes sont pilotés par pas moins de 500 agents des services de renseignement militaire algérien pour mener des campagnes de désinformation contre le Maroc, ses constantes fondamentales et ses intérêts», précise le quotidien.

Ces agents demeurent mobilisés sur la Toile pour répondre aux commentaires positifs des Marocains, comme ce fut le cas sur le compte officiel de l’ambassade des États-Unis à Rabat, en bombardant le site par des insultes à l’encontre des responsables américains et marocains à la suite de la décision des États-Unis de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara, indique le quotidien.

En plus des affaires politiques, poursuit Assabah, les brigades électroniques mobilisées par les décideurs militaires algériens s’investissent également dans le domaine sportif, en créant de fausses pages dédiées aux fans d’équipes de football pour s’en prendre au président de la Fédération royale marocaine de football, Faouzi Lekjae, et à des joueurs marocains.

Ainsi, les mêmes commentaires inondent la Toile pour remettre en cause les informations publiées en faveur du Maroc par des chaînes de télévision par satellite et sur les réseaux sociaux, pour être repris ensuite par des médias et des agences hostiles aux intérêts du Maroc. Autant dire que des moyens colossaux sont mobilisés dans ce sens pour nuire au Maroc. Mais, en fin de compte, la manœuvre de désinformation, ainsi dévoilée, se retourne contre ses commanditaires.