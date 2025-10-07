CAN 2025: le démenti cinglant de la CAF aux fabulations algériennes

Une rumeur persistante, soigneusement entretenue par certains cercles dirigeants et médiatiques algériens, a récemment circulé au sujet du retrait présumé de l’organisation de la CAN 2025 au Maroc. Cette allégation, présentée comme une conséquence des mouvements de protestation de la «Génération Z212», a été relayée avec une assurance déconcertante, certains «experts» allant jusqu’à suggérer que l’Algérie se tenait prête à reprendre le flambeau.

Cependant, cette construction fantasque s’est brutalement effondrée face à la réalité des déclarations officielles, rapporte Al Ahdath Al Maghribia de ce mercredi 8 octobre. Intervenant lors de l’Assemblée générale de la CAF à Kinshasa, son président, Patrice Motsepe, a apporté un démenti des plus clairs et des plus fermes. Il a exprimé sa «confiance absolue» au fait que la prochaine édition de la CAN se déroulera dans le Royaume, et ce aux dates initialement prévues, entre le 21 décembre 2025 et le 18 janvier 2026.

Pour dissiper le moindre doute, le dirigeant sud-africain a employé une formule sans appel, martelant: «le Maroc est le plan A, le Maroc est le plan B, le Maroc est le plan C». Cette affirmation, péremptoire, réduit à néant les allégations propagées par les dirigeants algériens et leurs médias dévoués, et réaffirme solennellement la confiance de l’instance continentale envers le Royaume chérifien.

Motsepe a en outre précisé que la CAF coopérerait pleinement avec le gouvernement et le peuple marocains pour faire de cette édition «la plus réussie de l’histoire».

Cette organisation marquera la deuxième fois que le Maroc accueillera la prestigieuse compétition, après l’édition de 1988, a écrit Al Ahdath Al Maghribia. L’événement promet d’être exceptionnel, avec une innovation majeure: l’utilisation de neuf stades au lieu de six, évitant ainsi la tenue de deux matchs sur le même terrain le même jour.

De plus, chaque sélection nationale bénéficiera d’un terrain d’entraînement qui lui sera exclusivement réservé, mettant fin aux problèmes de logistique et de planning rencontrés lors de certaines éditions précédentes.