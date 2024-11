Le partenariat stratégique sino-marocain expliqué par le spécialiste Nasser Bouchiba

Dans un entretien avec Le360, Nasser Bouchiba, expert des relations sino-marocaines et président de l’Association de coopération Afrique-Chine pour le développement (ACCAD), nous éclaire sur la portée stratégique de la visite du président chinois, Xi Jinping, au Maroc.

Premier enseignement à tirer de l’entrevue du président et du prince héritier Moulay El Hassan, sur instructions du roi Mohammed VI: les deux pays se sont déclarés à cette occasion «solidaires» pour défendre «leurs intérêts vitaux», notamment sur la question de l’intégrité territoriale du Maroc. L’expert, qui a traduit plusieurs ouvrages sur le Sahara marocain en chinois, estime qu’aujourd’hui, «beaucoup de Chinois connaissent la réalité de la question du Sahara». Optimiste, il considère que l’initiative d’autonomie, sous la souveraineté du Maroc, sera «reconnue et soutenue par Pékin».

Pour lui, l’amitié entre les deux chefs d’Etat n’est plus à démontrer. Le président chinois et le roi Mohammed V se présentent comme «de bons amis». XI Jinping est «très informé de la stabilité et du développement du Maroc. La Chine va nous aider à développer notre pays. Elle a un savoir-faire dans les projets de dessalement d’eau de mer, d’extraction de mines, d’énergies renouvelables et d’industrie», a souligné le professeur, qui maitrise parfaitement la langue chinoise.

Après la visite du chef de l’Etat chinois à Casablanca, «les relations vont encore se renforcer. Le Maroc est une terre d’entente. Nous avons des partenariats avec l’Occident, l’Europe et parallèlement notre pays s’ouvre», a souligné Nasser Bouchiba.

Pour l’ambassadeur de Chine au Maroc, Li Changlin, la visite de Xi Jinping à Casablanca est chargée de symboles et riche d’enjeux stratégiques. «Cette visite donnera une nouvelle impulsion à la diversification et à l’intensification des relations bilatérales». La Chine, a-t-il affirmé, soutient le Maroc dans «ses efforts de sauvegarde de la stabilité et de la sécurité du pays», concluant qu’«une solidarité entre les deux pays» existe quand il s’agit «d’intérêt vitaux».

La visite du chef de l’Etat chinois au Maroc illustre, selon les observateurs, les très bonnes relations politiques et économiques entre le Maroc et la Chine, et particulièrement depuis 2016, date de la visite officielle du roi Mohammed VI à Pékin. En janvier 2022, le Maroc avait signé un plan de coopération pour la construction conjointe de «la Ceinture et la Route» avec la Chine, devenant ainsi le premier pays d’Afrique du Nord signataire d’un tel plan.

Selon l’analyse récente du site d’actualité américain Al-Monitor, le Maroc est devenu «une destination majeure des investissements chinois dans le domaine des infrastructures et de la technologie, à un moment où il cherche à diversifier ses partenariats économiques et à renforcer sa position de hub stratégique entre l’Afrique et l’Europe».

Selon ce journal, «la Chine est devenue en 2022 le troisième partenaire commercial du Maroc et le premier partenaire en Asie, avec un volume total d’échanges commerciaux atteignant 7,6 milliards de dollars. Actuellement, les investissements chinois au Maroc s’élèvent à environ 56 millions de dollars».

Le président Xi Jinping a séjourné à Casablanca les jeudi et vendredi 21 et 22 novembre après avoir participé à la 31ème édition du Sommet de la coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec) au Pérou et au sommet du G20 au Brésil.