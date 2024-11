Diplomatie: quelle est la portée stratégique de la visite du président chinois au Maroc?

Sur instructions du roi Mohammed VI, le prince Moulay El Hassan a reçu le président chinois Xi Jinping le 21 novembre à Casablanca pour une courte visite au Maroc. Cette rencontre, abondamment commentée par la presse nationale et internationale, confirme le rôle du Maroc sur la scène internationale, rapporte Assabah du week-end (23 et 24 novembre).

Cette visite reflète plus particulièrement la profondeur des relations d’amitié, de coopération et de solidarité qui lient les deux peuples grâce à la volonté commune des leaders des deux pays, le roi Mohammed VI et le président Xi Jinping. L’objectif étant d’aller de l’avant dans le processus de renforcement du partenariat stratégique sino-marocain, dont les fondements ont été posés lors de la dernière visite du souverain en Chine, le 16 mai 2016.

Dans les salons de Rabat, des informations laissent entendre que la Chine s’oriente vers un soutien franc au plan d’autonomie marocain. D’autant que la Chine n’a jamais opposé de veto aux décisions du Conseil de sécurité à ce sujet bien que les résolutions sur le Sahara soient élaborées par les États-Unis, son principal concurrent dans les forums internationaux. La Chine et la Russie se sont toujours abstenus lors des votes sur ce dossier malgré les tentatives des ennemis de l’intégrité territoriale de les pousser à s’opposer à l’initiative d’autonomie.

Cherkaoui Roudani, expert en stratégie en Afrique, a déclaré au quotidien Assabah que le «choix du président chinois d’effectuer cette visite au Maroc n’est pas fortuit étant donné l’excellence des relations bilatérales qui lient les deux pays». Cette courte visite, poursuit le même intervenant, montre le grand intérêt que porte la Chine au Maroc. Elle illustre aussi la vision stratégique de Rabat dans la région méditerranéenne et africaine.

La même source met en exergue l’initiative royale pour l’Atlantique visant à dynamiser l’économie africaine au bénéfice de ses populations et de ses alliés, dont la Chine. Un pays qui considère le Maroc comme une porte d’entrée pour l’Union européenne et l’Afrique.