Le PAM se projette déjà à la tête du gouvernement, mais bute sur le choix du profil du chef

Les instances dirigeantes du Parti authenticité et modernité (PAM) et l’ensemble de son appareil organisationnel dans les régions seraient en ordre de bataille pour remporter les prochaines élections législatives et diriger, par ailleurs, le prochain gouvernement.

À ce propos, «la coordinatrice nationale de la direction collégiale du secrétariat général du PAM, Fatim Ezzahra El Mansouri s’est dite convaincue que les électeurs voteront en faveur du «Tracteur» pour arriver en tête des prochaines échéances électorales».

Selon Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 3 février, «le parti a entamé tôt ses préparatifs pour gagner la prochaine bataille électorale par des tournées organisationnelles dans les régions, en accréditant les futurs candidats qui conduiront les listes du Tracteur dans les circonscriptions électorales locales, avec la mise à l’écart de ceux qui ont des antécédents judiciaires ou des poursuites».

Cependant, pour le quotidien, «si le PAM a mobilisé ses appareils organisationnels pour remporter les prochaines élections législatives, en mettant à profit l’absence d’un adversaire fort sur le terrain, la problématique du leader demeure soulevée au sein du parti».

D’après les sources du quotidien, plusieurs scénarios se posent au cas où ce parti remporterait la bataille électorale. Dans le premier cas, expliquent les mêmes sources, «Fatim Ezzahra El Mansouri serait favorite, en tant que coordinatrice nationale de la direction collégiale du secrétariat général du PAM, pour prendre les commandes du prochain Exécutif et sera par ailleurs la première femme à diriger le gouvernement dans l’histoire du Maroc».

Dans le second cas, estime le quotidien, «la présidence du prochain gouvernement pourrait être confiée à Mohamed Mehdi Bensaid, en raison de sa forte présence au sein des structures du parti, et son expérience pendant ce mandat gouvernemental à la tête du département ministériel qu’il dirige, en plus de la valeur qu’apportera en tant que jeune à l’édifice politique et partisan».

D’après les mêmes sources, un troisième scénario reste de mise, mais peu probable: c’est confier le prochain Exécutif à une personnalité historique, parmi celles qui ont fondé le PAM.

Mais, semble-t-il, résume le quotidien, Fatim-Ezzahra El Mansouri aurait exprimé, lors des travaux de la dernière session du Conseil national du PAM, sa détermination personnelle à prendre les commandes du prochain gouvernement, soulignant que «l’objectif stratégique du PAM est d’arriver en tête des prochaines élections législatives».