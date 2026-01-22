Politique

À la veille de son congrès extraordinaire, le RNI cultive le flou sur le successeur d’Akhannouch

Aziz Akhannouch

Revue de presseÀ cinq jours de la clôture des candidatures pour la présidence du RNI, l’identité du successeur d’Aziz Akhannouch demeure enveloppée d’un mystère absolu. Entre spéculations, craintes de dissidences et promesses de soutien discret, l’opération de passation de pouvoir s’organise dans la plus stricte confidentialité. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par Hassan Benadad
Le 22/01/2026 à 19h31

Une discrétion profonde continue de régner au sein des instances du RNI concernant la succession d’Aziz Akhannouch à la tête du parti. À cinq jours seulement de l’échéance pour le dépôt des candidatures, la commission préparatoire du congrès extraordinaire du 7 février n’a encore enregistré aucune demande officielle.

«Plus frappant encore, les membres du bureau politique, du conseil national, voire de l’équipe gouvernementale issue du RNI, ignorent eux-mêmes le nom du futur dirigeant», rapporte le quotidien Assabah de ce vendredi 23 janvier. Cette question fait l’objet d’un secret jalousement gardé, et l’identité du nouveau président ne sera révélée qu’au dernier jour prévu pour les candidatures.

Quelques rumeurs, filtrant de l’extérieur du parti, laissent entendre que le successeur pourrait être un membre du gouvernement actuel, récemment rappelé de l’étranger. En attendant la levée de ce voile, la commission préparatoire, présidée par Rachid Talbi Alami, poursuit méthodiquement ses réunions en vue de l’organisation du congrès à El Jadida.

Cependant, une inquiétude plane: l’annonce du nouveau leader pourrait déclencher une vague de transhumance au sein du groupe parlementaire, à l’instar d’un élu de la région Rabat-Salé-Kénitra qui aurait déjà conclu un accord secret avec le PAM en vue des législatives de 2026.

Si Aziz Akhannouch a refusé de modifier les statuts pour prolonger son mandat, il aurait promis de soutenir son successeur «dans l’ombre», sans l’abandonner. «D’autres sources indiquent que le chef du gouvernement prendra ses distances avec l’appareil partisan après le 7 février pour se consacrer exclusivement à la conduite du gouvernement», note Assabah. Sa décision de quitter la présidence du RNI, justifiée par la nécessité de renouveler la démocratie interne et de passer le flambeau après une décennie, a été difficilement acceptée par certains de ses pairs. Nombre d’observateurs et de militants peinent à saisir cette démarche, tant dans la culture politique, un chef de parti ne cède habituellement sa place qu’en cas d’échec électoral ou organisationnel.

Par Hassan Benadad
Le 22/01/2026 à 19h31

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Au Parlement, Akhannouch défend l’économie solidaire et élude le RNI

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Congrès du RNI: vers un scénario maîtrisé pour la succession d’Akhannouch

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Succession d’Aziz Akhannouch: le RNI cherche un consensus pour préserver son unité

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Les coulisses du retrait d’Aziz Akhannouch de la tête du RNI

Articles les plus lus

1
Le roi Mohammed VI salue l’unité nationale et l’élan populaire autour de la CAN
2
Barrages: 144 Mm³ supplémentaires en trois jours, le taux de remplissage atteint 48,6%
3
Sur instruction du Roi, Nasser Bourita signe la Charte constitutive du Conseil de Paix
4
Amélioration des réserves en eau: pourquoi l’euphorie doit rester mesurée, selon un expert
5
Hausse des frais de scolarité: la colère monte au sein des établissements français au Maroc après les décisions de l’AEFE
6
Algérie: du Sahara à la CAN, chronique d’un pays qui ne perd jamais… sauf face au réel
7
Finale de la CAN: seule une sanction exemplaire du Sénégal peut éviter que l’on assassine une deuxième fois le football
8
Le retour de la pluie au Maroc: le climatologue Mohammed Said Karrouk décrypte les dérèglements climatiques et la fragilité des infrastructures
Revues de presse

Voir plus