Le ministre israélien de l’Intérieur et de la Santé se rendra prochainement au Maroc

Moshe Arbel, ministre israélien de l’Intérieur et de la Santé.

Le ministre israélien de l’Intérieur et de la Santé Moshe Arbel prévoit de se rendre prochainement au Maroc. Selon Shai Cohen, chef du Bureau de liaison de Tel-Aviv à Rabat, qui l’a annoncée hier mardi 6 juin, cette visite officielle revêt une importance capitale pour le renforcement des relations entre les deux pays et témoigne de leur volonté commune de promouvoir une coopération bilatérale plus étroite.

Shai Cohen s’est dit enthousiaste quant à la perspective de cette visite, exprimant son espoir d’établir une coopération officielle dans le domaine de la santé lors du séjour d’Arbel au Maroc, mais pas seulement. «Des échanges auront également lieu avec le ministère de l’Intérieur, pour aborder les questions liées aux flux de personnes, tant pour les touristes que pour les travailleurs, dans les deux directions. Une attention particulière sera également portée à la mise en place des dispositifs nécessaires des deux côtés», a-t-il ajouté.

Le diplomate a par ailleurs souligné que cette visite s’inscrit dans le cadre des échanges fréquents entre les ministres des deux pays. Il a rappelé à cet égard que la semaine dernière, la ministre des Transports Miri Regev avait eu une rencontre fructueuse avec son homologue marocain, qu’elle avait officiellement invité à se rendre en Israël.

De même, le ministre de l’Économie et de l’Industrie Nir Barka s’était rendu au Maroc en mai dernier et avait convié le ministre de l’Industrie et du Commerce marocain à visiter Israël, tout en transmettant l’invitation du ministre israélien de l’Agriculture à son homologue marocain, a énuméré le chef du bureau de liaison de Tel-Aviv à Rabat.

«Cette volonté de maintenir des relations bilatérales étroites repose sur la conviction que la coopération entre les deux pays est essentielle pour favoriser le développement mutuel et renforcer les liens entre les peuples, en promouvant une collaboration fructueuse dans divers domaines d’intérêt commun», a conclu le chef du Bureau de liaison israélien au Maroc.