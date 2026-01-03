Politique

Le message de félicitations du roi Mohammed VI au nouveau président guinéen

Le roi Mohammed VI lors de son discours à la nation à l'occasion de la fête du Trône, le mardi 29 juillet 2025.

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à son Excellence le Général Mamadi Doumbouya à l’occasion de son élection à la Magistrature suprême de la République de Guinée.

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/01/2026 à 11h21

Dans ce message, le Roi exprime au Général Mamadi Doumbouya, Président de la République de Guinée, Chef de l’Etat, ses félicitations et ses vœux les plus chaleureux de réussite dans ses hautes fonctions.

Le souverain souligne, à cette occasion, que le Royaume du Maroc attache une importance particulière au renforcement des liens historiques d’amitié fraternelle et de coopération solidaire qui l’unissent à la République de Guinée, assurant de Sa disposition à agir de concert avec M. Doumbouya en vue de consolider la portée du partenariat maroco-guinéen et d’œuvrer en faveur d’une prospérité africaine partagée.

