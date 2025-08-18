Le Maroc, seul pays arabe et africain à participer à l’exercice militaire UNITAS aux États-Unis

L’édition 2025 de l’UNITAS, qui se déroulera en septembre prochain autour de plusieurs bases américaines tout au long de la côte Est des États-Unis d’Amérique, sera marquée cette année, pour la première fois, par la participation du Maroc.

Par cette participation, le Maroc est le seul pays africain et arabe à prendre part à ces grandes manœuvres militaires, les plus anciennes au monde. «Cet exercice, qui sera supervisé par la marine américaine, réunira pas moins de 8 000 militaires représentant 26 pays des différents continents», rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mardi 19 août.

Les différentes manœuvres militaires auront lieu autour des bases américaines, notamment «Naval Station Mayport» en Floride, «Marine Corps Base Camp Lejeune» en Caroline du Nord et «Naval Station Norfolk» en Virginie. «La participation du Maroc aux exercices militaires de l’UNITAS montre la solidité des relations de défense entre le Royaume et les États-Unis d’Amérique et ses alliés», souligne Al Ahdat. Cette présence explique également le rôle primordial joué par le Maroc pour la sécurité maritime au niveau continental et à l’échelle internationale.

À propos de ces manœuvres militaires qui porteront sur plusieurs axes de défense, poursuit le quotidien, «le commandant Carlos Sardielo, qui est aux commandes du commandement Sud des forces maritimes américaines, a fait savoir que cet exercice constitue une occasion stratégique en vue de renforcer la confiance entre les alliés pour faire face ensemble aux menaces».

À l’issue des exercices qui ponctueront l’UNITAS 2025, le 6 octobre 2025, des activités officielles seront organisées pour célébrer le 250e anniversaire de la création de la marine américaine avec la présence de plusieurs responsables militaires représentant les pays participants, dont le Maroc.