Le Maroc s’attaque au coût des médicaments: une réforme en marche

Lors d’une séance des questions orales à la Chambre des représentants, le ministre de la Santé, Amine Tahraoui, a annoncé une réforme ambitieuse. En effet, une nouvelle stratégie médicamenteuse est en cours d’élaboration, appuyée par la récente création de l’Agence marocaine des médicaments et des produits de santé.

En réponse à une question orale du Groupe Haraki au sujet de la «politique nationale en matière de médicaments», le ministre a détaillé les objectifs de cette réforme. Selon lui, l‘ambition est d’atteindre un équilibre délicat qui préserverait le pouvoir d’achat des citoyens, favoriserait l’accès à des médicaments innovants, et assurerait la pérennité de la couverture sanitaire.

Le ministre a également annoncé la préparation d’un nouveau modèle de tarification des médicaments. Ce projet, élaboré en consultation avec toutes les parties prenantes, vise à établir une tarification juste et transparente. L’objectif est d’assurer l’équité, en s’appuyant sur des références internationales tout en intégrant les spécificités propres au contexte national.

Le ministre a affirmé que la politique médicamenteuse est l’un des piliers essentiels de la réforme du système de santé national, menée sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette politique s’articule autour de plusieurs axes stratégiques, dont la création de l’Agence marocaine des médicaments et des produits de santé (AMMPS). Le ministre a rappelé que cette agence est désormais pleinement opérationnelle depuis la nomination de son directeur général par Sa Majesté le Roi le 18 octobre dernier, suivie de la tenue de son premier conseil d‘administration.

Amine Tahraoui a également mis en avant le rôle de premier plan de cette agence dans l’organisation et le développement du secteur pharmaceutique, à travers l’amélioration des procédures d’autorisation de mise sur le marché, le contrôle, l’implication de tous les acteurs publics et privés, ainsi que le renforcement de la souveraineté pharmaceutique et de l’innovation industrielle nationale.