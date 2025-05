Investissements: 191 projets pour 326 milliards de dirhams

Karim Zidane, le nouveau ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des politiques publiques.

La Commission nationale des investissements a validé 191 projets d’investissement, pour un montant global dépassant 326 milliards de dirhams. L’annonce a été faite par Karim Zidane, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, mardi à la Chambre des conseillers.

Ces projets, approuvés au cours de sept réunions, devraient permettre la création d’environ 150.000 emplois, directs et indirects, indique le magazine Challenge qui reprend l’information.

Karim Zidane a précisé que «les investissements publics et privés sont complémentaires et jouent un rôle clé dans la dynamique de développement économique, l’emploi et la réduction des disparités territoriales. Il a souligné que la promotion de l’investissement reste un pilier central de la stratégie gouvernementale».

Le ministre a également mis en avant l’approche participative mise en place avec les acteurs de l’écosystème de l’investissement, aux niveaux national et régional. Cette démarche a conduit à la réforme de la politique d’investissement et à l’adoption d’une nouvelle charte visant à renforcer l’implication du secteur privé.

Par ailleurs, «une feuille de route a été lancée pour améliorer le climat des affaires. Elle inclut notamment des campagnes de promotion à l’international, destinées à valoriser les atouts du Maroc comme destination d’investissement», lit-on. Le plan prévoit aussi le développement de partenariats public-privé dans des secteurs stratégiques tels que l’industrie, les énergies renouvelables, les technologies de pointe et les métiers d’avenir.

Le gouvernement affirme poursuivre ses efforts pour simplifier les procédures, améliorer la gouvernance et garantir l’accès aux infrastructures et à des énergies propres, afin de consolider l’attractivité du Maroc à l’échelle régionale et internationale, lit-on encore.

Dans une déclaration récente à Le360, en marge de la première édition du Forum économique des Marocains du monde, tenu vendredi 9 mai à Marrakech, Karim Zidane a par ailleurs annoncé le lancement imminent d’une cellule dédiée aux investisseurs de la diaspora. «Nous sommes sur le point d’installer une cellule qui fera office de trait d’union entre les investisseurs marocains du monde et les Centres régionaux d’investissement», a déclaré le ministre délégué chargé de l’Investissement, ajoutant que son département œuvre également à la mise en place d’une plateforme numérique multilingue destinée à fournir aux Marocains résidant à l’étranger (MRE) toutes les informations nécessaires concernant l’écosystème de l’investissement au Maroc.

La contribution économique des MRE au développement de leur pays d’origine est significative, avec des transferts atteignant 117,7 milliards de dirhams en 2024, soit plus de 7% du PIB national.