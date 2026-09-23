Le Maroc officiellement candidat à un siège de membre non-permanent au Conseil de sécurité

Dans un discours de Nasser Bourita au nom du Maroc au débat général de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, mardi 22 septembre 2026 à New York.

Dans un discours au nom du Maroc au débat général de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, Bourita a souligné que cette candidature s’inscrit dans le cadre de la ferme détermination du Royaume à contribuer avec efficacité et responsabilité au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

M. Nasser Bourita, a annoncé, mardi à New York, la candidature du Royaume du Maroc à un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2028-2029.

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La candidature du Royaume, a souligné Bourita, est adossée à une vision réaliste et solidaire de la coopération internationale, et dans le strict respect des règles du droit international et des principes de souveraineté nationale et d’intégrité territoriale des Etats.

Elle s’appuie, en outre, sur les acquis diplomatiques que le Royaume a accumulés au fil des siècles, et se fonde sur la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à consacrer la position du Maroc en tant qu’acteur incontournable et fiable dans la promotion de la stabilité et la réalisation du développement durable à travers le monde, a expliqué Bourita, qui conduit la délégation marocaine à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU.

Et d’ajouter que cette candidature est de nature à permettre au Royaume de continuer à exercer sa noble mission au service des enjeux de paix, de renforcer les piliers de la sécurité collective et de défendre avec détermination la démarche de l’action multilatérale, en parfaite harmonie avec les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies.

La candidature du Maroc constitue le couronnement des contributions tangibles et continues du Royaume à la consolidation du triptyque sur lequel repose le système international, à savoir le maintien de la paix et de la sécurité internationales, le développement durable et la consécration de la primauté de la loi, a affirmé Bourita.