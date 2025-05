Le Maroc et le Kenya conviennent de consolider leur partenariat politique et économique

Musalia Mudavadi, Premier ministre, chef de la diplomatie du Kenya et Nacer Bourita, ministre des Affaires étrangères, inaugurant l'ambassade du Kenya à Rabat le 26 mai 2025 (Y.Manna/Le360).

Le Maroc et le Kenya ont affiché leur volonté commune d’élever le niveau de leur coopération bilatérale dans de multiples domaines. C’est ce qu’ont exprimé, lors de longs entretiens tenus ce lundi à Rabat, le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue kenyan, Musalia Mudavadi.

Les deux ministres ont également souligné l’importance de cette visite, qui s’inscrit dans le cadre du 60ème anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Pour l’occasion, les deux ministres ont procédé à l’inauguration de l’ambassade de la République du Kenya à Rabat.

Nasser Bourita a souligné le rôle clé que joueront les ambassades des deux pays, à Nairobi et à Rabat, en tant que «pont» pour les futures relations de partenariat, ancrées dans une histoire commune. Le ministre marocain a également salué «la position constructive du Kenya concernant l’intégrité territoriale du Maroc», qu’il juge essentielle au renforcement de ce partenariat.

Pour concrétiser cette volonté de rapprochement, Nasser Bourita et le Premier ministre et ministre kenyan des Affaires étrangères ont signé pas moins de quatre mémorandums d’entente. Ces accords couvrent des domaines variés tels que l’habitat, l’urbanisme, la jeunesse, les services, le commerce et la formation diplomatique.

Reconnaissant que le cadre juridique actuel de la coopération bilatérale est «insuffisant», le chef de la diplomatie marocaine a annoncé la création prochaine d’une commission mixte de coopération. Ce nouvel organe, qui verra le jour avant la fin de l’année, sera complété par un forum économique réunissant des hommes d’affaires des deux nations.

Ce partenariat renforcé entre le Maroc et le Kenya devrait, selon les observateurs, s’étendre aux domaines stratégiques que sont les phosphates, les engrais et les énergies renouvelables. Des secteurs où l’expertise marocaine pourrait significativement bénéficier à ce grand pays africain.

«Le Maroc considère le Kenya comme un acteur essentiel en Afrique», a d’ailleurs affirmé Bourita, soulignant l’importance de cette nouvelle dynamique.

M. Nasser Bourita s'est entretenu, ce jour à Rabat, avec le Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères et de la Diaspora de la République du Kenya, M. Musalia Mudavadi pic.twitter.com/69vaQUpWDu — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) May 26, 2025

Dans un avenir proche, les deux parties signeront un accord portant sur la non-double imposition. Le Kenya accordant des visas électroniques aux Marocains, Rabat a décidé d’en faire de même pour les citoyens kenyans.

Sur un autre registre, Maroc a annoncé son soutien à la capitale Nairobi, siège de l’ONU Environnement, pour qu’elle abrite la prochaine conférence internationale sur la pollution par les plastiques.

De son côté, Musalia Mudavadi, a affirmé que le Kenya suit avec grand intérêt les initiatives diplomatiques majeures du Maroc. Il a particulièrement salué celles «initiées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui méritent attention et soutien afin de parvenir à des solutions pacifiques aux tensions et conflits sur le continent africain».

Le ministre kenyan a insisté sur l’importance de la diplomatie en cas de défis, ajoutant que «les initiatives du Maroc sont importantes et méritent une considération sérieuse».

Pour le Premier ministre kenyan, le Maroc est une économie émergente, leader du continent. «Je tiens à vous féliciter pour les avancées significatives que vous avez réalisées, notamment votre soutien aux mécanismes d’intégration africaine comme la Zone de libre-échange continentale africaine. C’est une voie importante pour renforcer les économies africaines, et nous considérons que ce leadership est crucial», a-t-il conclu.

Dans ce communiqué conjoint, le Kenya «considère le plan d’autonomie comme la seule approche durable pour la résolution de la question du Sahara et entend coopérer avec les États ayant la même vision pour favoriser sa mise en œuvre».