Le Maroc espère compter la Belgique dans le Top 10 de ses partenaires économiques

Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au développement du Royaume de Belgique, Maxime Prévot, avec Nasser Bourita, à Rabat, le 2 mars 2026.

À l’issue d’entretiens bilatéraux tenus lundi à Rabat, le Maroc a affiché son ambition de hisser la Belgique parmi le Top 10 de ses partenaires économiques stratégiques, en encourageant notamment l’investissement dans les provinces du Sud. Cette orientation a été exprimée par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, à l’occasion de sa rencontre avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur du Royaume de Belgique, Maxime Prévot.

Les discussions, qualifiées de «positives» par les deux parties, ont porté sur le renforcement d’un partenariat bilatéral déjà dense et multidimensionnel. «Ces relations, fortes de plus de 160 ans d’histoire, connaissent une évolution constante dans les domaines politique, économique et humain, sous l’impulsion des Souverains des deux pays», a souligné Nasser Bourita lors d’un point de presse conjoint. Le chef de la diplomatie marocaine a mis en avant les valeurs partagées de confiance et de respect mutuel qui structurent le dialogue bilatéral.

Le ministre marocain a également rappelé le poids des flux humains entre les deux pays. Près de 800.000 ressortissants marocains résident en Belgique, constituant un levier majeur de rapprochement stratégique. Sur le plan consulaire, il a indiqué que les consulats marocains en Belgique ont délivré environ 360 laissez-passer en 2025 à des ressortissants en situation irrégulière, ainsi que 70 depuis le début de l’année 2026, dans le cadre d’une coopération migratoire coordonnée.

La coopération sectorielle couvre également les domaines de la défense et de la sécurité, ainsi que les énergies renouvelables, Rabat proposant un approfondissement du partenariat dans ce secteur stratégique. Bruxelles, pour sa part, a fait valoir son expertise dans le numérique, la 5G, l’intelligence artificielle et la gestion portuaire.

Le volet économique a dominé les échanges. Maxime Prévot a annoncé l’envoi prochain d’une délégation d’hommes d’affaires belges afin d’explorer les opportunités d’investissement dans les provinces du Sud. Dans cette perspective, l’ambassadeur de Belgique à Rabat a été chargé d’effectuer une visite dans ces régions afin de préparer les missions économiques et d’identifier les projets structurants susceptibles de mobiliser les opérateurs belges.

Lire aussi : L’ambassadeur belge à Rabat se rendra prochainement au Sahara marocain

Sur le dossier du Sahara, la Belgique a réaffirmé son soutien «clair et constant» à l’Initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine, la qualifiant de «base la plus adéquate, sérieuse, crédible et réaliste» pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable au différend régional. Le chef de la diplomatie belge a rappelé que cette position avait été officiellement communiquée à Rabat en 2024.

Les deux ministres ont également évoqué plusieurs questions internationales, notamment la situation au Proche-Orient ainsi que les tensions régionales impliquant l’Iran et certains pays du Golfe.

Lire aussi : Sahara. «La base la plus adéquate, sérieuse, crédible et réaliste»: la Belgique réaffirme son soutien au plan d’autonomie marocain

Enfin, le responsable belge a invité le Maroc à participer en qualité de pays d’honneur à l’édition 2027 du festival Europalia, événement culturel d’envergure organisé en Belgique. La 30ème édition, dédiée à la culture espagnole, s’est déroulée d’octobre à février 2026, proposant une programmation pluridisciplinaire articulée autour de l’œuvre de Goya et du dialogue entre patrimoine et création contemporaine.

À travers ces annonces, Rabat et Bruxelles entendent consolider un partenariat stratégique élargi, articulé autour des enjeux économiques, migratoires, sécuritaires et culturels, dans un contexte régional et international en recomposition.