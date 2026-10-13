Politique

Le destroyer américain USS Stout achève une escale de trois jours à Agadir

Le destroyer lance-missiles américain USS Stout (DDG 55) quitte le port d’Agadir, au terme d’une escale de trois jours, du 11 au 13 octobre 2026.

Le destroyer lance-missiles américain USS Stout a achevé, lundi 13 octobre, une escale portuaire programmée à Agadir, entamée le 11 octobre. Cette visite illustre la coopération entre le Maroc et les États-Unis en matière de sécurité maritime et de stabilité régionale, indique un communiqué de l’ambassade américaine à Rabat.

Par La Rédaction
Le 13/10/2026 à 15h45

Au cours de cette escale, les marins du bâtiment ont pu découvrir la communauté locale et le patrimoine culturel marocain. «Le rôle moteur du Maroc en matière de sécurité maritime régionale a conféré une grande valeur à cette visite», a déclaré le commandant du navire, le capitaine de frégate Kevin Taylor, cité dans le communiqué.

Mis en service en 1994, l’USS Stout appartient à la classe Arleigh Burke. Il est notamment capable de mener des opérations de lutte antiaérienne, anti-sous-marine et antinavire.

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Le bâtiment a quitté en septembre son port d’attache de Norfolk, en Virginie, pour rejoindre la zone d’opérations des forces navales américaines en Europe et en Afrique.

L’ambassade américaine souligne que cette escale s’inscrit dans le cadre des relations historiques entre Washington et Rabat, fondées notamment sur des intérêts communs en matière de paix, de sécurité et de prospérité régionales. Les deux pays entendent poursuivre leur coopération sur les questions d’intérêt commun.

Par La Rédaction
Le 13/10/2026 à 15h45
#Défense#Agadir#Lance-missiles#États-Unis#Maroc#Coopération militaire

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