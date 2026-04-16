Le bilan gouvernemental soumis à un débat devant les deux Chambres du Parlement

Aziz Akhannouch, chef du gouvernement, a présenté devant les deux chambres réunies ce mercredi le bilan de son mandat exécutif, qu’il a jugé positif, tandis que les divers groupes parlementaires de l’opposition l’ont considéré comme étant insuffisant. Ce satisfécit a été réitéré aujourd’hui par le porte-parole en soulignant la mise en place de différents chantiers initiés par le Souverain dans les secteurs sociaux, économiques et diplomatiques.

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Mustapha Baïtas a en outre rappelé «l’avancée du Maroc en matière de croissance (4,8% en moyenne) en dépit des 4 années de sécheresse» et de réduction progressive du déficit budgétaire. Les débats parlementaires prévoient les interventions des groupes de la majorité et de l’opposition, avant de clore la session par la réplique du chef de gouvernement sur les positions exprimées par les parties.