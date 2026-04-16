Politique

Le bilan gouvernemental soumis à un débat devant les deux Chambres du Parlement

Aziz Akhannouch. (Y.Mannan/Le360)

Le bilan gouvernemental des cinq années du mandat du chef du gouvernement sera soumis à un débat parlementaire approfondi les mardi et mercredi prochains au Parlement, a annoncé ce jeudi le porte-parole, Mustapha Baïtas.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 16/04/2026 à 18h08

Aziz Akhannouch, chef du gouvernement, a présenté devant les deux chambres réunies ce mercredi le bilan de son mandat exécutif, qu’il a jugé positif, tandis que les divers groupes parlementaires de l’opposition l’ont considéré comme étant insuffisant. Ce satisfécit a été réitéré aujourd’hui par le porte-parole en soulignant la mise en place de différents chantiers initiés par le Souverain dans les secteurs sociaux, économiques et diplomatiques.

Lire aussi : Parlement: la session d’avril s’annonce chargée en débats

Mustapha Baïtas a en outre rappelé «l’avancée du Maroc en matière de croissance (4,8% en moyenne) en dépit des 4 années de sécheresse» et de réduction progressive du déficit budgétaire. Les débats parlementaires prévoient les interventions des groupes de la majorité et de l’opposition, avant de clore la session par la réplique du chef de gouvernement sur les positions exprimées par les parties.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 16/04/2026 à 18h08
#Aziz Akhannouch#Parlement#Chambre des conseillers#chambre des représentants#Bilan#gouvernement#executif

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