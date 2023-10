L’adhésion du Polisario à l’UA est une «anomalie», selon l’ex-ministre espagnol de la Défense José Bono

Dans le même contexte, M. Bono a appelé les «sages du continent africain» à soutenir l’initiative marocaine d’autonomie pour mettre fin à ce différend autour du Sahara, une solution intégrative qui vise la coexistence, la prospérité et la dignité de ses citoyens. L’ancien président du Congrès des députés espagnol a mis l’accent sur le soutien croissant à l’initiative marocaine d’autonomie par des puissances mondiales.

Après avoir mis en avant le développement soutenu que connaissent les provinces du Sud du Royaume, M. Bono a fait état de l’implication active des habitants du Sahara marocain dans la gestion de leurs affaires locales.

«Je pense ne pas me tromper en affirmant que l’implication des habitants du Sahara dans la vie politique de la région est importante. Leur participation aux élections marocaines de 2021 a dépassé la moyenne nationale au Maroc. Je n’ai pas trouvé un seul homme politique dans les municipalités ou les autres administrations qui ne soient pas originaires du Sahara», a-t-il dit à ce sujet.

Cette conférence, organisée en collaboration avec le Centre africain d’intelligence stratégique (CISPAIX), basé à Dakar, connaît la participation de personnalités d’Europe, d’Afrique et d’Amérique latine, de chercheurs internationaux, d’experts internationaux, de journalistes et de notables et chioukhs des provinces du Sud du Royaume.

La première édition de cette conférence internationale avait eu lieu en septembre 2022 à Las Palmas, aux Iles Canaries.