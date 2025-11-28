Politique

La Somalie réaffirme son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et salue la résolution 2797 de l’ONU

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et son homologue somalien Abdisalam Abdi Ali.

La République fédérale de Somalie a réitéré ce vendredi 28 novembre son soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire et a salué l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU.

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/11/2025 à 14h09

Lors d’une rencontre bilatérale, à Rabat, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République fédérale de Somalie, Abdisalam Abdi Ali, a réaffirmé la position constante de son pays en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire.

Dans un Communiqué conjoint, signé à l’issue des entretiens entre les deux ministres, M. Abdi Ali a noté avec grande satisfaction l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui consacre le plan d’autonomie, présenté par le Royaume, dans le cadre de la souveraineté marocaine, comme la base d’un règlement juste et durable, pour une solution définitive.

Au cours de ces entretiens, M. Abdi Ali a salué les efforts sérieux et réalistes du Royaume du Maroc visant à mettre fin à ce différend régional artificiel, en exprimant le plein soutien de la Somalie aux efforts du Secrétaire général des Nations Unies et de son Envoyé personnel pour le Sahara.

Lire aussi : Sahara: importance et poids de l’inscription de la «souveraineté marocaine» dans la résolution 2797 de l’ONU

Pour sa part, Nasser Bourita a réitéré la reconnaissance du Maroc envers la République fédérale de Somalie pour son vote en faveur de la résolution 2797, adoptée le 31 octobre 2025 par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

Il a également réaffirmé à son homologue somalien l’attachement du Maroc et son engagement au respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de la Somalie sur tout son territoire.

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/11/2025 à 14h09
#Somalie#Conseil de sécurité de l'ONU#Nasser Bourita#Sahara marocain

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Sahara: importance et poids de l’inscription de la «souveraineté marocaine» dans la résolution 2797 de l’ONU

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

De la Somalie à la Slovénie en passant par l’Italie: comment le Sahara obnubile la diplomatie algérienne

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Le CNDH annonce le prochain transfèrement au Maroc de six Marocains condamnés à mort en Somalie

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Somalie: un soldat ouvre le feu sur une base militaire, trois militaires émiratis et un bahreïnien tués

Articles les plus lus

1
Abdelmadjid Tebboune, un président atteint de démence sénile aux commandes d’une Algérie à la dérive
2
Paralysie du recouvrement des taxes locales: un blocage inédit qui plonge la réforme dans la crise
3
Algérie: Tebboune jette en prison Saâd Bouakba, le doyen des journalistes algériens
4
De l’organisation aux résolutions adoptées: pourquoi la 93ème AG d’Interpol a fait l’unanimité
5
Impôt: la DGI durcit le ton contre la fraude fiscale
6
Uber fait son retour au Maroc avec un lancement prudent: ce qu’il faut retenir
7
Exclusif. Résolution 2797, «un soutien pour l’Afrique»: trois grands dirigeants africains témoignent
8
Interpol décerne sa plus haute distinction à Abdellatif Hammouchi
Revues de presse

Voir plus