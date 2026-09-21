Politique

La princesse Lalla Meryem préside une veillée religieuse en commémoration du 28ème anniversaire de la disparition du roi Hassan II

La princesse Lalla Meryem lors de la veillée religieuse en commémoration du 27ème anniversaire de la disparition du roi Hassan II.

La princesse Lalla Meryem a présidé, lundi à la mosquée Assouna à Rabat, une veillée religieuse en commémoration du 28ème anniversaire de la disparition du roi Hassan II.

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/09/2026 à 20h46

Cette veillée religieuse a été marquée par la récitation de versets du Saint Coran et la déclamation de panégyriques du Prophète Sidna Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur Lui.

À cette occasion, l’assistance a élevé des prières pour le repos de l’âme de feu le roi Hassan II et de feu le roi Mohammed V, et pour implorer le Tout-Puissant d’entourer les regrettés souverains de son infinie miséricorde.

Des prières ont été également élevées pour préserver le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, guider ses pas, couronner de succès ses actions et ses initiatives et combler le Souverain en les personnes du prince héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre famille royale.

À son arrivée à la mosquée Assouna, la princesse Lalla Meryem a passé en revue un détachement des forces auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être saluée par le wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, la présidente du Conseil communal de Rabat, Fatiha El Moudni, le directeur de l’Entraide nationale, Khettar El Mojahidi, et le président du Conseil d’arrondissement Hassan, Driss Razzi.

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/09/2026 à 20h46
#Lalla Meryem#veillée religieuse#roi Hassan II

LEs contenus liés

Politique

Le Roi préside une veillée religieuse en commémoration du 28ème anniversaire de la disparition du roi Hassan II

Politique

Le roi Mohammed VI préside à Rabat une veillée religieuse en commémoration de l’Aid Al-Mawlid

Politique

Le Roi préside une veillée religieuse en commémoration de Laylat Al-Qadr à Rabat

Politique

Aïd Al-Mawlid: le roi Mohammed VI préside une veillée religieuse à Rabat

Articles les plus lus

1
Le RNI, le parti d’Akhannouch qui n’a pas tenu ses engagements pendant cinq ans, est-il légitime à faire de nouvelles promesses?
2
Espagne-Maroc: dépasser la crise
3
Puigdemont qualifie Sebta et Melilla de «colonies» et propose de soumettre leur avenir au vote
4
Marrakech: un parking aux standards internationaux à Guéliz, voici les tarifs
5
Tebboune, l’isolement d’un enragé
6
Sept barrages dépassent 80% de réalisation: le point sur les grands réservoirs en chantier
7
L’Association des barreaux du Maroc décide la poursuite de la grève illimitée des avocats
8
Sebta: l’échec cinglant de la croisade anti-marocaine de PP et Vox au Parlement européen
Revues de presse

Voir plus