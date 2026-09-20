La présidence du gouvernement mobilise administrations et entreprises pour garantir le droit de vote des salariés

La présidence du gouvernement a lancé un appel aux responsables des administrations, des établissements publics et des collectivités territoriales afin qu’ils accordent les facilités nécessaires aux fonctionnaires, aux cadres, aux employés et aux auxiliaires, leur permettant d’exercer leur droit de vote lors du scrutin législatif du 23 septembre, tout en garantissant la continuité normale des services publics.

Dans un communiqué, la primature a précisé que les présidents d’administrations, les directeurs généraux et les directeurs d’établissements et d’entreprises publics, ainsi que les présidents de communes, sont invités à prendre les mesures requises. Lesquelles remises devront permettre à l’ensemble des cadres, des fonctionnaires et des autres employés d’accomplir ce qu’elle a qualifié de devoir national et d’exercer leur droit personnel de vote, sans que cela n’entraîne de retard dans le fonctionnement habituel des services publics, relaie Al Akhbar de ce lundi 21 septembre.

Le communiqué a souligné que les facilités demandées ne sauraient porter atteinte à la continuité des services publics. Elles visent, au contraire, à mettre en place des dispositions opérationnelles permettant au fonctionnaire d’exercer son droit de vote tout en maintenant la qualité des services fournis aux citoyens. Il appartient donc aux responsables administratifs d’assumer la responsabilité d’organiser le travail le jour du vote, chacun selon le service qu’il supervise et ses besoins en ressources humaines.

L’appel de la présidence du gouvernement ne s’est pas limité au secteur public. Il s’adresse également aux responsables des entreprises du secteur privé, invités à prendre les mesures nécessaires pour permettre aux cadres et aux employés d’exercer leur droit de vote le jour du scrutin. Ces mesures interviennent à quelques jours des élections législatives, dans un contexte marqué par des appels à élargir la participation et à offrir aux électeurs les conditions appropriées pour exercer leur droit de manière personnelle et libre.

Les administrations et les établissements se trouvent ainsi confrontés à la nécessité de concilier deux exigences : la continuité des services publics et productifs, d’une part, et la possibilité pour les fonctionnaires et les employés d’exercer leur droit électoral, d’autre part, écrit Al Akhbar.

Cet appel revêt une importance particulière pour les employés dont la nature du travail exige une présence le jour des élections, notamment ceux qui exercent dans des établissements fonctionnant selon un système de travail par équipes ou de manière continue. L’appel de la primature aux employeurs adresse ainsi un signal clair quant à la nécessité de prendre en compte les droits des travailleurs à participer à l’opération électorale, avec la possibilité d’aménager les horaires de travail afin qu’ils puissent se rendre aux bureaux de vote.