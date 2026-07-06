Politique

La commission d’enquête sur l’importation des ovins au point mort?

L'hémicycle de la Chambre des représentants, au Parlement, à Rabat.

Revue de presseLa commission d’enquête parlementaire sur les aides publiques accordées au secteur de l’élevage et aux opérations d’importation de bétail n’arrive toujours pas à voir le jour. Des désaccords politiques retardent son lancement et une question juridique pourrait remettre en cause sa création. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par La Rédaction
Le 06/07/2026 à 18h54

Le lancement officiel de la commission d’enquête parlementaire sur les aides publiques accordées au secteur de l’élevage et aux opérations d’importation de bétail patine toujours dans le circuit législatif au Parlement. En effet, «pour la troisième fois consécutive, les groupes parlementaires concernés de l’Opposition et de la Majorité, ne parviennent pas à tenir une réunion de coordination» pour mettre au point l’architecture de la commission d’enquête en question, «ce qui soulève moult questions quant à l’avancement effectif de ce dossier», s’interroge le quotidien Al Akhbar de ce mardi 7 juillet.

D’après les sources du quotidien, «la première réunion des groupes parlementaires concernés, hormis le Rassemblement national des indépendants (RNI), qui avait refusé d’adhérer à l’initiative, était prévue en début de semaine dernière avant d’être renvoyée à mercredi, puis plus tard à vendredi». Le point de discorde qui serait à l’origine de l’enlisement réside dans les désaccords entre les groupes parlementaires qui avaient pourtant exprimé leur volonté de signer la demande de mettre en place cette initiative.

Ces désaccords se résument dans la manière dont chaque partie entend entamer la procédure, puisque l’opposition préfère que le quorum soit atteint d’abord, avant de passer à l’architecture de la commission, indiquent les sources du quotidien. Dans ce sillage, poursuit la même source, «le timing du lancement de cette initiative laisse entendre des visées politiques et électorales, notamment avec l’approche de la date de l’organisation des élections législatives pour le renouvellement des membres de la première Chambre du Parlement». De plus, fait remarquer la même source, «la loi organique relative aux modalités de fonctionnement des commissions d’enquête parlementaires, qui souligne que le rapport de la commission doit être déposé dans un délai maximum de six mois», n’a pas abordé les cas où le délai en question serait interrompu par la fin du mandat parlementaire. Autant dire qu’en plus des désaccords politiques soulevés, la question juridique est également posée.

Cette initiative de cette commission d’enquête parlementaire sur les aides publiques accordées au secteur de l’élevage et aux opérations d’importation de bétail, rappelle le quotidien, a été lancée par les partis de l’opposition avant d’obtenir le soutien de deux groupes parlementaires de la majorité dans l’objectif de mettre la lumière sur «les faits liés aux différentes formes d’aides publiques accordées aux opérations d’importation de bétail et au secteur de l’élevage d’une façon générale».

Par La Rédaction
Le 06/07/2026 à 18h54
#commission d’enquête#importation des ovins#Parlement

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