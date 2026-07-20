«La base la plus appropriée, sérieuse, crédible et réaliste»: la Roumanie appuie le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine

Dans un message adressé au roi Mohammed VI, le président Roumain, Nicușor Dan, souligne: «Nous notons qu’une autonomie véritable sous souveraineté marocaine peut constituer une solution viable.»

De plus, dans ce même message, la Roumanie «considère que le plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007 constitue la base la plus appropriée, sérieuse, crédible et réaliste pour aboutir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable».

Cette position intervient «à la suite d’une analyse approfondie des évolutions du dossier du Sahara... un dossier d’intérêt majeur pour le Royaume du Maroc», a précisé le président roumain.

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«La Roumanie a été parmi les premiers États qui avaient adopté une position de soutien au Royaume du Maroc sur la question du Sahara... et a salué en 2022 les efforts de Votre Majesté», a rappelé le président Dan, ajoutant que son pays «estime que le contexte actuel offre le cadre nécessaire à l’évolution de sa position nationale, en parfaite conformité avec ses engagements européens et mondiaux».

Ce message adressé au Roi a été remis, ce jour, au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, par Dacian Ciolos, conseiller du président roumain et ancien Premier ministre.

Il convient de rappeler que cette position de la Roumanie intervient dans le cadre de la dynamique internationale créée sous l’impulsion du roi Mohammed VI en soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et au Plan marocain d’autonomie.

Ainsi, une trentaine de pays européens, dont 24 membres de l’UE, et plus des 2/3 des pays membres de l’ONU dans toutes les régions du monde, s’inscrivent activement dans cette dynamique.